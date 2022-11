„Necháváme si několik desítek vozů ve studené rezervě. Jejich nasazení do běžného denního provozu neplánujeme. Je to o hodnotách. Pro nás je prioritou ekologie a s ní spojené zdraví lidí. A za těmito hodnotami si stojíme,“ uvedl ředitel DPO Daniel Morys, podle kterého však ceny energií výrazně zasáhly do rozpočtu DPO. Náklady jsou meziročně vyšší o stovky milionů korun.