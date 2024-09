„O letních prázdninách byl nápor obrovský,“ potvrzuje, že nejvyšší hora Česka stále přitahuje davy lidí. „Návštěvníci si chtějí odnést ze Sněžky suvenýry. Lidé chtějí magnetky, turistické vizitky a pohledy, které si můžou poslat přímo od nás. Máme totiž jako poštovna vlastní směrovací číslo a razítko. Takže pohled lze vhodit do naší schránky a přijde poštou,“ popisuje vedoucí směny.

Mezi suvenýry je na výběr

Malý pohled stojí v České Poštovně 25 korun, střední 30, velký 35, turistické vizitky 30 korun a magnetky 80 korun. K dostání jsou i pamětní medaile za výstup v hodnotě 90 korun. V Bistru Sněžka jsou ceny za pohledy stejné. Jako suvenýr si tam můžou turisté koupit také hrnek Sněžka za 199 korun, krkonošské likéry (249 korun) nebo čaj (v balení 40 gramů za 129 korun).

U jídla má větší výběr Bistro Sněžka. Ta nabízí polévku za 99 korun, hot dog za 79 korun, párek s chlebem za 129 korun, klobásu za 189 korun, guláš s chlebem za 199 korun. Pizza tam stojí 289 korun, palačinky s marmeládou a šlehačkou 159 korun, borůvkový knedlík 189 korun a dezerty 99 korun.

Ve stísněném prostoru České Poštovny si lze dát hot dog za 80 korun, gulášovou polévku za 90, brambůrky za 60 a tatranku nebo horalku za 40 korun. „Když je zima, tak se lidé chtějí zahřát a dát si něco teplého, proto preferují gulášovku, v létě jde nejvíce na odbyt hot dog,“ říká Degen.

K pití nabízejí obě provozovny jak nealkoholické, tak alkoholické nápoje, a to včetně něčeho ostřejšího.

Lidé jsou většinou smíření s tím, že na nejvyšší české hoře nelze počítat s cenami jako ve vietnamské večerce. „Ceny nejsou extrémně přehnané. Je jasné, že to nemůže stát stejně jako v supermarketu,“ mávla rukou seniorka Ladislava Dreslerová, která přijela do Krkonoš na týdenní pobyt z Loun se dvěma kamarádkami. „Poprvé ve svém životě jsem vyjela lanovkou na Sněžku a chtěla jsem si to užít,“ uzavřela.