Ten původní vznikl už před třinácti lety a později skončil v šuplíku, nakonec se ale nové sílo pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu naproti Domu kultury města Ostravy přece jen zrealizuje!

Dokonce už je znám i předpokládaný termín otevření. Stačí jen souhlas zastupitelů. Přepracování projektu za 1,35 miliardy korun ale „spolkne“ dalších padesát milionů.

Původní projekt z roku 2006 měl spletitou minulost. Chvíli se s ním počítalo, pak zase ne. Po třinácti letech od jeho vzniku ale stačí souhlasné stanovisko krajských zastupitelů a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) se přeci jen může těšit na nové sídlo.

Krajští radní totiž zadali architektonickému ateliéru Kuba & Pilař architekti aktualizaci projektové dokumentace Černé kostky. Moravskoslezský kraj už plánuje, že ve druhé polovině příštího roku by mohl soutěžit zhotovitele stavby, na jaře 2021 začít stavbu a dva roky nato ji dokončit.

Aktualizace projektové dokumentace ale vyjde na dalších 50 milionů korun, které ze svého rozpočtu uhradí kraj.

„Projektovou dokumentaci je nutné přepracovat, aby odpovídala moderním potřebám a požadavkům na tuto vzdělávací instituci v digitálním věku,“ řekl náměstek hejtmana pro kulturu Lukáš Curylo s tím, že z osmdesáti procent půjde vlastně o nový projekt.

„Navenek bude nová budova vědecké knihovny vypadat tak, jak byla před 13 lety navržena, ale interiér se hodně změní podle potřeb doby.“

50 MILIONŮ ZA TOTÉŽ?

Právě další výrazné náklady za úpravu něčeho, co už jednou vzniklo, spousta lidí odsuzuje. „Padesát milionů korun za aktualizaci projektu? Tak nějak si představuji zakázku snů,“ „rýpnul“ si na sociálních sítích ostravský politik Lukáš Semerák.

A není sám. „Pokud je o samotný projekt, tak 50 milionů korun za jeho revizi stejnou kanceláří, která o něm ví první poslední, mi připadá příliš. Je to přehnané!“ přidává se Josef Babka, opoziční zastupitel kraje, který je jedním z těch, jež mají v rukou budoucnost Černé kostky.

Pro předělání projektu je totiž nutný souhlas krajských zastupitelů. Ti se na svém zasedání 14. března seznámí s novou studií a poté ji buďto podpoří a plány s Černou kostkou se dají znovu do pohybu, nebo odmítnou. Babka tam očekává zdůvodnění ceny za předělání projektu, každopádně myšlenka na „happy end“ Černé kostky jej těší. „Co se týče samotné realizace, tak v případě finanční podpory státu ji samozřejmě vítáme. Je dobře, že se Černá kostka zrealizuje. Klíčová je ale podpora státu, bez té to nepůjde,“ ví zastupitel.

Pozměněná Černá kostka totiž vyjde na 1,35 miliardy korun s DPH, přičemž Moravskoslezský kraj přispěje čtyřmi sty miliony, město Ostrava sto padesáti a klíčovou úlohu převezme stát, jenž by měl uhradit většinu nákladů – osm set milionů korun.

„V první polovině roku 2018 byla provedena aktualizace programu RE:START, kde je tato investiční akce, jejíž financování je plánováno vícezdrojově, uvedena,“ říká Ivana Awwadová z tiskového oddělení ministerstva kultury s tím, že vláda si je vědoma problémů ve strukturálně postižených krajích. Černá kostka toho má být důkazem.

V minulosti se ale od projektu odstoupilo vedle státního nezájmu i proto, že projektované náklady vysoce přesáhly odhad. To nyní nehrozí. „Architekti se musejí vejít do celkové ceny, která nepřekročí 1,35 miliardy korun. Navýšení není možné,“ přiznává Curylo.



Většinu knižního fondu má MSVK rozmístěnou po čtyřech skladech ve městě. Na snímku stěhování knih do nového skladu v Ostravě-Kunčičkách v srpnu 2017.

PROBLÉM JE PARKOVÁNÍ

S čím tedy „nová“ Černá kostka počítá? „Bude v ní noční studovna, literární kavárna, volný výběr knih a časopisů, badatelna regionálního a historického fondu, experimentální kino, knihařská dílna, velký konferenční sál a tiché i týmové studovny,“ vyjmenovává ředitelka MSVK Libuše Foberová.

Stavba, jež se nepochybně stane magnetem pozornosti, bude mít osm nadzemních podlaží, z nichž přízemí může sloužit i ke komerčnímu využití, a dvě podzemní – jedno bude sklad, druhé parkoviště. Výstavba Černé kostky si totiž vyžádá zrušení současného velkokapacitního parkoviště naproti domu kultury.

„Parkování v lokalitě je nutné vyřešit. Kromě podzemního parkoviště, jež je součástí zadání, jsme se s městem Ostravou dohodli na výstavbě nového parkovacího objektu v této lokalitě,“ sdělil Curylo s tím, že parkovací dům by měl nabídnout až 700 míst.

„Stejně to nebude stačit, problém je třeba vyřešit. Pro Černou kostku, koncertní síň, kulturní dům, dokončený skelet, případně i nedaleký krajský úřad je to stále málo,“ upozorňuje Babka, jemuž připadá nehodné i umístění knižního skladu do podzemí, jelikož bezprostřední okolí Černé kostky má být „zalité vodou“. Z původního projektu zůstalo totiž také okolní vodní dílo.

CO SE STAROU KNIHOVNOU?

Pokud krajští zastupitelé návrh schválí, což se navzdory všem „ale“ předpokládá, a MSVK se do pěti let přestěhuje do nového, vyvstává otázka, co s prázdnými křídly radniční budovy.

„Zatím jsme to neřešili, protože není dosud znám ani přibližný termín uvolnění těchto prostor,“ říká primátor Ostravy Tomáš Macura, podle něhož jsou ve hře dvě základní varianty. „Tou první a preferovanou je sestěhování některých agend magistrátu, které jsou dnes vykonávány v cizích pronajatých budovách. Druhou možností je pronájem prostor nacházejících se v parteru Nové radnice ke komerčním účelům, jak tomu bylo i historicky,“ říká primátor.

K TÉMATU

Historie Černé kostky 2006: Vzniká původní projekt architektů Pilaře a Kuby za 1,5 miliardy korun. Podmínkou je podpora státu za 490 milionů korun.

2008: Krajští radní zahajují zadávací řízení na realizaci. Všechny nabídky ale výrazně překračují předpokládanou hodnotu zakázky. V září ji proto krajská vláda ruší.

2009: Kvůli vysokým nákladům na investici i následný provoz je původní záměr přehodnocen.

2010: Krajská vláda schvaluje změnu – knihovna má být postavena výrazně levněji. Nová Vláda ČR rozhodnutí ruší. Projekt je zastaven.

2015: Černá kostka je stále ze hry, vedení kraje zvažuje nové varianty, mimo jiné umístění knihovny do Dolních Vítkovic.

2016: Nová krajská koalice v prosinci vyčleňuje pro rozpočet na nadcházející rok 10 milionů korun na studii novostavby MSVK, která zhodnotí projekt architektů Kuby a Pilaře.

2018: Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj a město Ostrava uzavírají Memorandum o spolupráci na přípravě a realizaci projektu.

2019: Krajští radní zadávají architektonickému ateliéru Kuba & Pilař architekti aktualizaci projektové dokumentace Černé kostky. V upravené podobě má vyjít na 1,35 miliardy korun.

2020: Výběr zhotovitele?

2021: Začátek výstavby?

2023: Otevření Černé kostky?



ROZHOVOR K TÉMATU: Bude to architektonický skvost Říká o Černé kostce ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Libuše Foberová v rozhovoru pro Deník.



Projekt Černé kostky je znovu ve hře. Plní se vám sny? Obnovení projektu je skvělá zpráva! V roce 1951 jsme začali působit v prostorách Nové radnice. Dříve tam však byly obchůdky a kavárna a my jsme se od prvních okamžiků museli přizpůsobovat. Z původně provizorních prostor se stalo naše zázemí na zhruba sedmdesát let! Nic jiného než „být v novém“ si nepřejeme. Bude to jedna z nejkrásnějších knihoven nejen u nás, architektonický skvost, na který se lidé budou sjíždět dívat zdaleka.



S novou knihovnou budete mít vše moderní a pod jednou střechou, jaká je současná situace? Knihy skladujeme v absolutně nevhodných podmínkách. Literaturu vydanou v posledních deseti letech máme ve sklepení radniční budovy, které je navlhlé a plesnivé. Tato literatura je také to jediné, co mohou čtenáři mít takzvaně na počkání. Zbytek si musejí rezervovat předem. Na území města Ostravy máme další čtyři sklady, většina z nich je nevyhovujících, někde i zatéká.



S moderní budovou přijde nepochybně i zlepšení služeb. Na co se lidé mohou těšit? Budeme mít knihovnu, která u nás nemá obdoby. Osm pater a dvě podzemní podlaží nabízí kreativní a inspirativní prostor, který nám dodnes tak citelně schází. Dnešní knihovna i se všemi sklady po městě zabírá šest tisíc metrů čtverečních, přičemž Černá kostka bude mít 15 tisíc metrů čtverečních. Bude nabitá nejmodernějšími technologiemi. Čtenáři si budou moci sami půjčovat a vracet knihy, mohou využívat samoobslužné knižní skenery, 3D tiskárny a nejmodernější služby.