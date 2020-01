Zástupci ministerstva financí i města budou 10. ledna v rámci hodnotící komise posuzovat jejich nabídky a rozhodnou, kdo stavbu dotáhne do zdárného finále.

„Pokud už se nic nestane, mohla by se pak s odstupem několika týdnů uzavřít s vítěznou společností smlouva a stavba by se mohla opět rozběhnout přibližně přibližně v dubnu či květnu letošního roku,“ sdělil počátkem ledna Deníku starosta Orlové Miroslav Chlubna.

Celý proces mohou zbrzdit například připomínky neúspěšných účastníků výběrového řízení, situaci ale nelze předjímat.

Každopádně, Orlová by si další pokračování obřího projektu už rozhodně zasloužila. Projekt se připravoval a řešil přibližně deset let. Na přelomu let 2016 a 2017 převzali staveniště zhotovitelé. Stavba se ale de facto od roku 2018 opět potýká s nejrůznějšími problémy, pak se zastavuje zcela.

Ministerstvo financí a město – hlavní investoři akce – se pak dohodli na ukončení smlouvy s původním dodavatelem. Poté musela proběhnout další kolečka legislativních kroků, vyhlášení nového výběrového řízení, vyřizování desítek dotazů a připomínek zájemců o tuto zakázku a další.

„Nyní je tedy předpokládaný termín zahájení stavby na jaře 2020 a stavební práce by měly být ukončeny do 18 měsíců,“ dodal orlovský starosta.

Stavba pak zásadně změní a zmodernizuje současné centrum Orlové, tedy náměstí 28. října. Na prostranství před městským úřadem vznikne moderní náměstí s mnoha zajímavými prvky, součástí bude i zcela nový dům pro komerční využití i bydlení. Součástí bude i podzemní parkoviště.