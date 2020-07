V areálu bývalé cihelny v Dřínově je již devět měsíců nelegálně složeno zhruba 40 tun odpadu. Obec je bezmocná. Majitel objektu Petr Očenášek se zodpovědnosti zříká. Úřady přešlapují na místě.

MÍSTO CIHEL PLAST. Přístřešek, pod kterým se dříve sušily cihly z místní vyhlášené cihelny, nyní zeje prázdnotou. Jen v jeho samém kraji se krčí 40 tun navezeného nelegálního odpadu. | Foto: Deník / Jakub Omelka

„Obyvatelé v bezprostřední blízkosti nelegální skládky si stěžují na zápach. Mám obavy taky o prosáknutí nečistot do spodní vody. To by mohl být problém, protože třetina obyvatel Dřínova využívá své studny,“ zoufá si starosta Dřínova Miroslav Štěpánek.