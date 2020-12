Černých skládek například v podobě starého nábytku, koberců či vysloužilých praček a dalších předmětů, které nepatří do komunálního ani tříděného odpadu a popelářské vozy je neodvážejí, se u nich objevilo mnohem méně. Naopak na sběrném dvoře množství odevzdaného odpadu narostlo.

Místostarosta Jiří Řezníček uvedl, že pravidelné svozy, kdy technické služby takové černé skládky z ulic svážely i třikrát do týdne, což pro město znamenalo statisícové náklady navíc, se zpět už nevrátí.

„V současné době jsme s ředitelem Roudnických městských služeb dohodnuti, že sice budou dále jezdit, ale opravdu jen občas. Prozatím to vidím na interval jednou týdně, ale záměrně nebudeme říkat, v jaký den to bude. Opravdu se nechceme vracet k původnímu scénáři. Doufám, že to občané pochopí a budou se chovat alespoň tak, jako po ty tři neděle,“ řekl Řezníček.

Třitýdenní experiment

Po analýze výsledků třítýdenního experimentu, kterou si město zpracovalo, se mimo jiné ukázalo, že na sběrném dvoře Hostěraz se objem odevzdaného odpadu zvýšil o 44 procent. I přesto se však v závěru třetího týdne na několika místech velké množství nepořádku objevilo. Pracovníci technických služeb ho tak museli naložit a odvézt na sběrný dvůr. Jednalo se ale jen o zlomek množství z týdnů před zahájením celé akce.

„Každý roudnický občan může odpad svépomocí odvézt na sběrný dvůr nebo si přepravu jednoduše objednat. Městské služby za tímto účelem nabízejí malé nákladní vozy Multicar. Při přesunu běžného materiálu s nakládkou nepřesahující čtvrthodinu by taková služba v průměru neměla stát více než 500 korun,“ připomněl mluvčí města Jan Vancl.

Zdroj: archiv MÚ Roudnice n. L.

Problém s odpadem, který lidé odkládají u kontejnerů, aniž by tam patřil, se nevyhýbá ani dalším městům. Jen v Litoměřicích v posledních dnech strážníci řešili například muže, který ke kontejnerům v ulici Stavbařů vynesl starý nábytek a dveře.

„Operační městského kamerového systému zaznamenalo část tohoto jednání. Muž je podezřelý ze spáchání přestupku podle zákona o odpadech. Strážníci ho dál oznámili příslušnému správnímu orgánu,“ uvedla městská policie. Podle platných norem hrozí za podobné nakládání s odpadem postih do výše 50 tisíc korun.