Z různých směrů vyrazilo k požáru celkem šest cisteren profesionálních i dobrovolných hasičů. Hasit bylo třeba nejen nákladní soupravu s právě sklizeným zrnem, ale také oheň schvacující obilné pole na ploše o rozměrech zhruba 30 x 30 metrů.

„Požár vozidla byl lokalizován za necelou čtvrthodinu jedním vysokotlakým a jedním C proudem, na dohašení pak byla použita pěna. Hořící pole hasiči dohasili po několika minutách pomocí dvou C proudů,“ shrnula Kereková zásah, při němž hasiče chránila dýchací technika. „Dalšímu šíření plamenů do porostu pomohlo i oborání části pole,“ doplnila. Hašení bylo u konce čtvrt hodiny po páté odpolední.

Požár, při jehož likvidaci se nikomu nic nestalo, měla podle zjištění vyšetřovatele hasičů technická závada nákladního automobilu. Požáry při žních nicméně mohou také často způsobit kontakt rozpálených částí vozidel s hořlavým materiálem – a dokonce i vznícení prachu.