Podle investora postupují práce v tomto úseku cyklostezky podél frekventované silnice mezi Litovlí a Uničovem bez větších komplikací. První bicyklisté by se mohli vydat podjezdem již koncem října.

„Protlak tubusu je za námi. Tato nejnáročnější část v budovaném úseku cyklostezky proběhla v noci na dnešek,“ popisoval ve čtvrtek starosta Červenky Vladimír Navrátil.

Práce na samotném cyklopodjezdu zahájila firma v pondělí. Všechny vlaky od té doby musejí u Červenky zpomalit na třicítku. Prostrčení tubusu proběhlo kolem středeční půlnoci.

„Nemáme zprávy, se by vznikly nějaké komplikace. Trochu jsme byli v napětí, co kdyby se v tak širokém náspu narazilo na něco nečekaného. Dopadlo to dobře a pokračujeme dále,“ líčil starosta.

Stavbaře nyní čekají čela tunelu a boční „křídla“. Podjezd musejí na obou stranách napojit na cyklostezku, která je už téměř dokončena. „Předpokládáme, že do konce října by se mohlo jezdit,“ přál si Navrátil.

Velké riziko na silnici

Právě na Července je vybudování nejdelšího a nejnáročnějšího úseku cyklostezky podél silnice II/449 mezi Litovlí a Uničovem. Trasa měří 2,2 kilometry a od hlavního silničního tahu uhýbá směrem k regionální železnici.

Zakázku na dvoukilometrový úsek obec vysoutěžila za 31 milionů korun. Zhruba polovinu spolkne stavba „tunelu“. Stavbaři také položili novou zídku u přejezdu směrem na Královou a postavili mostek přes potok.

„Jsme rádi, že se konečně podařilo stavbu realizovat. Jedná se o velice frekventovanou komunikaci a provoz cyklistů a pohyb chodců na silnici není bezpečný. Zejména poměrně rovný úsek směrem na Uničov svádí k rychlé jízdě a pro cyklisty je to velké riziko. Proto raději jezdili oklikou přes Renoty,“ uzavřel starosta Červenky.