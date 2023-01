V kostele stále probíhají zednické a kamenické práce a výmalby. V plném proudu jsou také výkopové práce a terénní úpravy před kostelem i novou přístavbou. „Na začátku minulého týdne už svítily hodiny ve věži. Probíhala zkouška, do měsíce by měly po dlouhé době opět ukazovat správný čas a zářit do tmy,“ uvedla ředitelka vědecké knihovny Iveta Ťulpíková.

Architekt: Věřím, že převáží pozitivní hodnocení

Autorem projektu na rekonstrukci Červeného kostela je olomoucký architekt Miroslav Pospíšil. Přestože ještě není kostel pro veřejnost přístupný, donesly se už k němu od obyvatel hanácké metropole pozitivní i negativní reakce.

„Což je v pořádku, a je to důkazem toho, že Olomoučany tato stavba zajímá a poutá jejich pozornost. Na konečné hodnocení je zatím brzy. Nicméně věřím, že po dokončení rekonstrukce, včetně proměny okolí kostela, převáží pozitivní hodnocení a výsledek práce bude přínosem pro historické centrum města,“ sdělil Miroslav Pospíšil.

Po dokončení získá vědecká knihovna reprezentativní prostory, které bude využívat nejen pro vlastní činnost, ale poskytne je i Olomouckému kraji. Ten rekonstrukci financuje ze svých zdrojů a zaplatí za ni okolo 170 milionů korun.

„Těšíme se, že do kostela přesuneme celou řadu našich akcí, jako například předávání různých ocenění. V našem regionu díky tomu vznikne další významný kulturní stánek,“ vyzdvihl krajský radní pro kulturu Jan Žůrek.

Rekonstrukce a přístavba Červeného kostela v Olomouci, 24. ledna 2023Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Červený kostel bude brzy využíván na různé společenské a kulturní akce. Například koncerty, přednášky, semináře a autorská čtení.

„Nebo třeba popíjení kávy při pohledu na otevřenou knihovnu. To vše budeme mít možnost už na jaře v kostele zažívat. Kultura je pro lidi velmi zásadní. Je důležité kulturu vytvářet, starat se o ni a rozvíjet ji. Přesně to se díky opravě a zpřístupnění Červeného kostela bude na Hané dít, za to jsem velmi rád,“ dodal hejtman Josef Suchánek.