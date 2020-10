Má smysl se ještě zasazovat o přeshraniční spolupráci? Podle vyjádření osobností ve výstavě s názvem 30x10 pro Evropu určitě ano. Hosté pódiové diskuse, pořádané 17. září 2020 v rámci vernisáže v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee blízko hraničního přechodu Rozvadov ale zdůrazňují, že probíhající koronavirová krize přináší nové výzvy a normalita vztahů tak, jak jsme je mnohé roky znali, se mění.

„Až do začátku pandemie mnoho hlasů říkalo, že jsou česko-německé vztahy na výborné úrovni. Hrozilo dokonce, že se podpora aktivit omezí,“ nechala se slyšet Petra Ernstberger, ředitelka Česko-německého fondu budoucnosti, který dlouhá léta finančně podporuje projekty mezi oběma zeměmi. „Korona nás ale donutila opět zpozornět. Hranice, které třicet let neexistovaly tu najedou opět byly,“ připomíná. Společně s Tobiasem Gotthardtem, poslancem Bavorského zemského sněmu a Václavem Bernardem, starostou městysu Všeruby u Kdyně na Domažlicku se shodují: ačkoli v současnosti hranice uzavřené nejsou, prakticky ale již opět uzavřené jsou.

Všichni tři doufají, že nebudeme muset znovu zažít situaci z letošního jara. „Tak neočekávaně k uzavření hranic již nikdy dojít nesmí. Všechny nás to jak z lidského, tak i z hospodářského hlediska velmi tvrdě zasáhlo,“ potvrdil Tobias Gotthardt, který v bavorském zemském sněmu předsedá výboru pro evropské záležitosti. A dodává, že důležitý je regionální charakter protipandemických opatření, který v současnosti zasáhne a omezí pouze menší územní celky.

Péče o sousedské vztahy

Ačkoliv nyní není možné, aby se Češi a Němci setkávali jako obvykle, všichni tři hosté i s moderátorkou Bárou Procházkovou potvrzují, že o sousedské vztahy je nutné i v době korony stále pečovat. Václavu Bernardovi připomínají česko-německé vztahy velký strom.

„Žádný velký strom nemůže růst bez rozsáhlé kořenové základy. My tuto základnu máme, ale musíme se o ni starat, aby náš strom i nadále prospíval.”

Diskusi pak uzavřel Tobias Gotthardt „Díky česko-německé spolupráci máme celou Evropu přede dveřmi. Této šance musíme právě v dobách, kdy nám korona ztěžuje normální život i nadále využívat a vážit si jí.“

Více než 30 let od sametové revoluce a 30 let od německého znovusjednocení a prezentuje výstava 30x10 pro Evropu argumenty osobností pro společnou Evropu. Od října 2019 do zaří 2020 se Centrum Bavaria Bohemia ptalo osobností z České republiky a z Bavorska, proč je pro ně jednotná Evropa důležitá a co dělá česko-bavorské sousedství tak jedinečným. Výstava 30x10 pro Evropu prezentuje přes 50 inspirativních odpovědí od osobností z obou zemí. Ke zhlédnutí bude v Centru Bavaria Bohemia do 23.října 2020. Online verzi výstavy naleznete na www.bbkult.net.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v bavorském Schönsee nedaleko hranice s Českou republikou funguje jako dvojjazyčné kontaktní a informační místo, jako koordinující a kulturní točna mezi českými a bavorskými sousedními regiony. CeBB pořádá přeshraniční kulturní programy, podporuje kulturní výměnu a budování kontaktů.