Zda bude v České Kamenici ohňostrojům, dělobuchům nebo petardám konec mimo stanovené dny, záleží hlavně na obyvatelích. Vedení města uvažuje o regulaci používání zábavní pyrotechniky a otevře s občany na toto téma diskuzi. Na tom základě se pak rozhodne, zda vydá novou vyhlášku a jak bude vypadat. „Možností je vydání obecně závazné vyhlášky, která bude definovat, kdy a kde lze pyrotechniku používat. Žádná ze stran v zastupitelstvu přípravu této vyhlášky ve svém volebním programu neměla, a proto považujeme za správné otevřít tuto diskuzi veřejně,“ uvedl místostarosta města Václav Doleček.

Možností, jak může město k vyhlášce přistoupit, je hned několik. Používání zábavní pyrotechniky může omezit na celém území, pouze na veřejných prostranstvích nebo jen na zastavěných územích. Zakázat lze také jen některé typy pyrotechniky, a to například ty nejhlučnější. Omezení pak může platit s výjimkou různých příležitostí, mezi nimiž jsou nejtypičtější právě oslavy příchodu nového roku.

„Vyhláška by zakazovala používání veškeré pyrotechniky a takzvaných lampionů štěstí, a to na celém území města. Pevná výjimka by byla stanovena na Silvestra a Mikuláše a nevztahovala by se na lampiony, ty by byly zakázány trvale. Pokud by chtěl někdo z občanů zábavní pyrotechniku použít mimo tyto určené dny, mohl by podle stanovených pravidel požádat radu města o povolení,“ přiblížil svou představu místostarosta Doleček.

Diskuze na Facebooku

Bouřlivá diskuze se prozatím strhla na facebookové stránce města. „Souhlasím se zákazem, kdy se třeba udělá výjimka na Silvestra. Pokud s tím člověk počítá, tak si dokáže zvíře nějak upokojit a zabezpečit. Pokud se to ale děje třeba celý měsíc, těžko se to pak řeší,“ napsala například paní Petra. Jiní diskutující jsou ale naopak absolutně proti jakémukoli omezení.

„Zatím mám dojem, že úplný zákaz pyrotechniky by nechtěl nikdo. Všichni by chtěli, aby alespoň v nějaké míře bylo možné pyrotechniku používat, a většina lidí spíše diskutovala o tom, v jaké míře to má být možné. Jestli mají být třeba natrvalo zakázány dělobuchy, které se hází v ulicích, k čemuž bych se klonil i já. Diskuze zatím byla různorodá,“ řekl starosta Jan Papajanovský.

Rozhodující ale bude až veřejné setkání s obyvateli, které město chystá na březen. Tady bude mít každý možnost se vyjádřit, jakou má představu. „Teprve na základě těchto výstupů se budeme rozhodovat, jestli regulaci navrhneme nebo ne. Je řada lidí, kteří po zákazu nebo omezení volají, a řada lidí, kteří jsou naopak proti. Musíme zájmy vyvážit a poslechnout si všechny,“ dodal starosta.