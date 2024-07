Dále si mohou lidí pohřbít zvíře na vlastním pozemku, ale musí dodržet předepsané normy jako například vzdálenost od vodního zdroje či veřejné cesty. Třetí variantu představují zvířecí hřbitovy, kterých je ale v celé republice jen pár, a poslední možností představuje právě kremace, jež je podle Illka čím dál žádanější. „Když jsme před osmi lety otvírali, byli jsme považováni za exoty, ale dnes je to běžná služba a lidé ji vnímají pozitivně a jako první volbu. O tom svědčí i rostoucí zájem o kremační služby ,“ konstatoval.

Majitelé zvířat mají čtyři legální možnosti, jak naložit se mrtvým mazlíčkem. Jedna z nich je kafilérie, která je hygienicky v pořádku, ale není příliš důstojná. Zde se totiž semelou odpady z jatek včetně neprodaného masa z obchodů a za vysoké teploty se varem oddělí tuk, který se následně průmyslově zpracovává, a zbytek se využívá jako plnivo do cementáren.

„Nejtěžší pejsek, jehož kremaci jsme prováděli, vážil osmdesát sedm kilogramů. Bylo to pastevecké plemeno,“ řekl Deníku obchodní ředitel Zvířecího krematoria Lukáš Illek s tím, že ze zákona nemohou provádět žehy hospodářských zvířat. „Občas se někdo ptá, jestli může dovézt krávu, ale to opravdu nejde,“ zdůraznil.

Majitel zvířete jej může sám dopravit přímo do krematoria, nebo ho jeho pracovníci vyzvednou doma či na veterinární klinice. To vše si klient může domluvit prostřednictvím nonstop linky. Následuje vyplnění jednoduchého formuláře. Při příjmu každé zvíře dostane keramický příspěvek s unikátním číslem, který ho doprovází po celou dobu kremace, takže nemůže dojít k záměně.

close info Zdroj: Deník/Jiří Louda zoom_in

Poté proběhne individuální žeh v peci, která je de facto zmenšeninou pece v klasických krematoriích. Spalovací pec je dvoukomorová, v první komoře se spaluje tělo a veškeré spaliny odchází do druhé dopalovací komory, kde se při minimální teplotě osm set padesát stupňů dopalují veškeré nežádoucí látky.

Doba spalování? Záleží na váze zvířete

Doba spalování závisí na váze. Zatímco žeh u drobných zvířátek zabere řádově 30 až 40 minut, třicetikilový čtyřnohý parťák potřebuje 90 až 120 minut.

„Používáme kartonové rakve, které slouží k tomu, aby se tělo zvířete dostalo do pece. Po kremaci se popel vyjme z pece, ochladí se a přemístí do kremulátoru, kde se upraví na homogenní prášek. Ten se pak spolu s keramickým přívěskem vkládá do vybrané urny,“ popsal obchodní ředitel s tím, že v případě přání připravují i obřad nebo poslední rozloučení.

Cena kremačních služeb se skládá z několika položek. Základní cena kremace pro nejmenší zvířata do jednoho kilogramu je 2 250 korun. Největší psí plemena přes vyjdou na 7 900 korun. K této částce se připočítává úložný vak, jednorázový poplatek za uložení v chladicím zařízení a případně převoz zvířete. V ceně je zahrnuta základní kartonová rakev a plastová urnička.

Pokud si klient přeje jinou urnu, může si vybrat z jejich široké nabídky. „Každý příběh je jedinečný. Snažíme se klientům profesionálně pomoci a provést je tímto smutným obdobím. Důstojné rozloučení je důležitým mezníkem při odchodu milovaného zvířátka. Pomáhá nám přijmout fakt, že nás navždy opustilo a lépe se tak s jeho ztrátou vyrovnáváme,“ podotkl Illek.

close info Zdroj: Deník/Jiří Louda zoom_in

Sám je názoru, že například pro děti je to velmi důležité. „Pokud se s úmrtím zvířátka setkají a prožijí ho, včetně posledního rozloučení, pomáhá jim to pochopit koloběh života. Rozloučení za přítomnosti těch nejmenších jsou také ty nejdojemnější. Pro uchování důstojné vzpomínky vyrábíme mnoho pietních předmětů, například Památeční sklo, do kterého se zatavuje část popela. Děláme také velmi oblíbené šperky z popela, nebo otisky tlapek,“ dodal.

Památeční sklo i samoobslužné pietní místo

Právě Památeční sklo představuje jednu z unikátních a vzpomínek na zemřelého mazlíčka. Vyrábí ho přes dvacet let. Popel se zatavuje do skleněné plastiky, kde vytvoří nádhernou kresbu. Každý kus je velmi intimní a originální vzpomínkou.

Při výrobě Památečního skla je popel označen unikátním kódem a celý proces probíhá pod dozorem kamerového systému. Klienti mohou být přítomni.

Jednou z dalších novinek jsou Memory Pet Pointy. Jedná se o samoobslužná pietní místa, kde se chovatelé mohou kdykoliv v důstojném prostředí rozloučit se svým zemřelým zvířátkem a poté ho bezpečně a hygienicky uložit do individuálního chladicího boxu. Vše ostatní pak již zařídí pracovníci krematoria.

Služba Memory Pet Point je od února dostupná v České Lípě či v Praze a další místa budou postupně přibývat.

„Měsíčně provedeme průměrně až 150 kremací. Poptávka stále roste a jsme do budoucna připraveni ji zvládnout,“ uzavřel Lukáš Illek.