Hana Moučková odstoupila z funkce starostky a členky předsednictva České obce sokolské (ČOS). Oznámila to na mimořádném jednání výboru obce, které se konalo kvůli odhalení bankovního a úvěrového podvodu v ČOS. Podle policie se ho dopustila bývalá asistentka Moučkové. Výbor bude volit nového starostu 27. dubna, do té doby je vedením Sokola pověřen první místostarosta Martin Chlumský. Ten novinářům řekl, že Sokol pod dočasným vedením vypíše externí audit financí a bude se dál připravovat na letní slet. Připojí se také k dědickém řízení po zaměstnankyni, která organizaci podle dosavadních zjištění ČOS připravila asi o 46 milionů korun.

Tyršův dům, sídlo České obce sokolské | Foto: Deník/Radek Cihla

Na vlastní žádost v sobotu skončil i ředitel kanceláře ČOS Marek Tesař. Jako důvod uvedl chování a postoj spolupracovníků a spolku k odstupující starostce Moučkové. Mandátu se vzdal i člen předsednictva Jan Boris Uhlíř, který tak reagoval na výsledek ankety mezi členy výboru. Jako jediný v ní nezískal důvěru. Zbývajícím 11 členům předsednictva ČOS výbor důvěru vyslovil.

Hana Moučková dál zůstává v pracovním poměru s organizací a o jejím dalším působení bude vedení jednat.

Na jednání na konci dubna by členové výboru měli zvolit i zbývajícího člena předsednictva. Nový starosta by měl mít mandát do konce řádného období, které končí sjezdem v roce 2025. Chlumský v sobotu informoval, že o funkci má zájem. Pokud by byl zvolen starostou, musel by výbor zvolit dva nové členy předsednictva. Výbor ČOS je nejvyšším orgánem spolku v období mezi sjezdy. Kandidáti na starostu i členy předsednictva se vybírají ze stávajících členů výboru. Kandidáti na starostu by měli být známí 30 dní před jednáním.

Detaily milionového podvodu v Sokole: Moučková se brání, zmizelých peněz je víc

Externí audit by se měl podle Chlumského zaměřit na období několika let, minimálně by to mělo být od roku 2019 nebo 2020. „Určitě nebudou výsledky za měsíc, za tři měsíce. Chceme samozřejmě hloubkový audit, dá se očekávat výsledky třeba někdy po prázdninách,“ řekl místostarosta ČOS Miroslav Kroc. Cílem Sokolů a osobním cílem Chlumského je obnovit důvěru členské základny i veřejnosti, uvedl.

V tuto chvíli prověřuje Sokol se svými právními zástupci veškeré kroky, které může organizace učinit. Konkrétní detaily jmenovat nechtěl.

Zmizely desítky milionů

Škoda zhruba 46 milionů je podle Chlumského převážně prostřednictvím dvou úvěrových účtů, které pracovnice zřídila bez vědomí a autorizace statutárních zástupců Sokola. „Tato (úvěrová) škoda se pohybuje v přibližném rozsahu kolem 26 až 30 milionů korun,“ řekl Chlumský. Zbytek je škoda bankovní.

Zaměstnankyně Sokola podle policie podvedla organizaci i banku a neoprávněně získala desítky milionů korun. Podle Chlumského zejména formou dvou úvěrových účtů založených bez vědomí organizace. Mluvčí pražských policistů Jan Daněk 8. února ČTK napsal, že výše škody je nejméně 40 milionů korun. ČOS na svém webu tehdy zveřejnila, že zaměstnankyně si vzala život v sídle organizace, když se na její trestnou činnost přišlo. Daněk dříve ČTK sdělil, že jedna z podezřelých zemřela, ale okruh podezřelých nebyl uzavřen. V pátek uvedl, že vyšetřování pokračuje beze změn.

Hana Moučková Zdroj: Deník/Radek Cihla

„Toto rozhodnutí jsem zvažovala od samého začátku, ale jsem přesvědčena, že rezignace obratem nebyla namístě a pro fungování Sokola dobrá. O tom mě přesvědčovali i kolegové z předsednictva a mnozí zástupci žup. Bylo potřeba neprodleně učinit zásadní právní kroky k minimalizaci škod a nechtěla jsem, aby bylo vedení paralyzované a čekalo se na mimořádný výbor, který rozhodne, co dál. Věřte, že by to bylo pro mě osobně daleko jednodušší, ale pro Sokol by to nebylo dobré,“ uvedla v prohlášení Moučková.

Někteří zástupci sokolských žup ráno při příchodu do Tyršova domu novinářům řekli, že je pro ně celá situace pořád velký šok. „Myslím si, že byla hlavně způsobena Sokolu velká morální škoda, a ta se bude těžko napravovat,“ řekla starostka Sokolské župy Valašské Pavlína Frýdlová.

Šéfka Sokola Moučková: Máme problém. Česko potřebuje národní sportovní stadion

XVII. všesokolský slet se uskuteční v létě v Praze. Rozpočet akce přesahuje podle pořadatelů 150 milionů korun, na financování se má podílet mimo jiné Národní sportovní agentura (NSA). Dalšími zdroji financí jsou podle organizátorů sletu také příspěvky a účastnické poplatky sokolů, podpoří ho i kraje, hlavní město Praha a další partneři.

V rozhovoru zveřejněném na webu ČOS 4. března Moučková uvedla, že v případě zpronevěry nejde o finance tělocvičných jednot, které si rozpočty spravují samostatně.

Páté funkční období

Moučková vedla ČOS od roku 2011, v červnu 2022 ji obec zvolila do pátého funkčního období. Je první ženou, která tento post zastávala od založení organizace před více než 160 lety. Tesař byl ve funkci ředitele kanceláře ČOS sedm let. Je mimo jiné iniciátorem strategie Sokol 2030, ke které patří nová vizuální tvář spolku.