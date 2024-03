Už i strážníci Městské policie ve Vysokém Mýtě se setkali s podivnými cedulkami na autech, které mají nahrazovat klasické registrační značky. Tahle byla ve tvaru Nikola - Troj. Majitel auta, „svobodný člověk“, který neuznává existenci České republiky a odvolává se na existenci bájného slovanského národa a náboženského hnutí Novija Gána Sepata, teď čelí hrozbě vysoké pokuty a půldruhaletého zákazu řízení.

Zajištěné auto ve Vysokém Mýtě | Foto: MP Vysoké Mýto

Dodávku městští policisté zastavili ve čtvrtek 29. února odpoledne v Choceňské ulici ve Vysokém Mýtě. Řidič vozidla, patřící k náboženskému hnutí Novija Gána Sepata, jejichž členové popírají existenci České republiky a neuznávají doklady jí vydané, předložil ke kontrole plastové kartičky se svou údajnou novou identitou „svobodného člověka“ a dokladem k vozidlu.

„Vzhledem k tomu, že řidič nespolupracoval a hlídce se nepodařilo na místě ověřit jeho totožnost, byl k jejímu zjištění předveden na Policii ČR,“ uvedli strážníci ve své svodce.

Policisté tady pak až večer zjistili, že se jedná o devětatřicetiletého muže ze Slovenska. Ve správním řízení mu nyní hrozí pokuta do výše 10 tisíc korun a zákaz řízení od 6 do 18 měsíců. „Navíc za neuposlechnutí výzvy úřední osoby mu pak v případě prokázání viny hrozí další pokuta do výše 10 tisíc korun,“ dodali strážníci.

Osobní auta s podivnými značkami Asprina, Artima a Kaliva se objevila na konci prosince minulého roku také v Litomyšli. Policie je odstavila přímo na frekventovaném průtahu městem u sokolovny a při výjezdu směrem na Vysoké Mýto.

Auta patří členům sekty Slovanský národ Gána Sepata – Čahínas. Jde o uskupení podivínů, kteří neuznávají existenci našeho státu a označují ho za korporaci. Sekta se dokonce ohání trestem smrti. Jedna z jejích členek vyhrožovala policii i Deníku, který o případu napsal.

Slovanský národ Gána Sepata - Čahínas. Nová teorie, jak vzniklo dnešní obyvatelstvo Česka.Zdroj: https://www.novijaganasepata.cz/čahínas/cahínas.html

První podobný případ se stal loni v září v Horce na Chrudimsku, kde bylo kontrolováno podobně „ozdobené“ auto. 35letá řidička měla falešné jméno, svéráznou plastovou SPZkou a takřka mimozemské doklady. Jediné, co sedělo, bylo ženou sdělené datum narození a „vinko“ karosérie, podle kterých si policisté ženu dohledali v databázi a identifikovali.

Kauzou se nedávno zabývaly také seznamzpravy.cz. Napsaly o vůdci sekty, o němž si jeho ovečky myslí, že je z vesmíru. Ve skutečnosti je to ale obyčejný instalatér a dluží devět milionů.

Podívejte se ve videu na podobný případ z Litomyšle: