Až dosud jezdily dálkové vlaky do Polska přes Bohumín, což pro obyvatele některých regionů Česka představovalo značnou zajížďku. Například cesta z Prahy do Gdaňsku se tak nově zkrátí zhruba o tři hodiny.

Nové spoje budou odjíždět z Prahy přibližně 10 minut před 7., 11., 15. a 19. hodinou. V Česku zastaví ještě v Kolíně, Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Letohradu, v Jablonném nad Orlicí a v Lichkově. V Polsku budou pokračovat přes Kladsko, Vratislav, Poznaň a Bydhošť do Gdaňsku, Sopot a Gdyně. Zastaví však i v dalších turistických a hospodářských centrech.

„Věříme, že o nové vlaky bude mezi Čechy a Poláky zájem. Množství měst na trase Baltic expressu má bohatou minulost a kulturní i historickou spojitost s Českem. Jde tedy o atraktivní cíle pro české turisty. Spoje mají velký význam i v rámci vnitrostátní dopravy. Zajistí rychlé a pohodlné spojení ze severozápadní části Pardubického kraje do Prahy,“ doplnil člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Z Vratislavi budou vlaky odjíždět zhruba v 5, 9, 13 a 17 hodin. Cesta mezi Prahou a Vratislaví bude trvat přibližně čtyři hodiny, do Poznaně méně než šest hodin a do Gdaňsku necelých devět hodin. Trasy vlaků a cestovní časy umožní například jednodenní výlety z Čech do Kladska nebo Vratislavi.

Soupravy budou sestaveny z moderních klimatizovaných vozů Českých drah a PKP Intercity. Cestujícím nabídnou palubní Wi-Fi i možnost dobíjet cestovní elektroniku. Ve vlaku budou zařazeny vozy pro cestování osob na vozíku a přepravu jízdních kol. Občerstvení nabídne služba ČD Minibar.

Do provozu zamíří ComfortJet

Během následujících měsíců počítají České dráhy s přebíráním dalších jednotek ComfortJet a s jejich postupným uváděním do provozu.

„Cestující se s nimi setkají nejprve na vnitrostátních vlacích IC 510 / 511 ‚Ostravan‘ Bohumín – Praha – Bohumín a IC 512 / 515 ‚Ostravan‘ Bohumín – Františkovy Lázně – Bohumín. Následně pak budou uváděny do provozu na mezinárodních linkách ‚Berliner‘ a zhruba ve druhé polovině roku bychom je chtěli začít nasazovat také na spoje do Rakouska a Maďarska,“ nastínil Ješeta.

K většímu počtu změn u dálkové dopravy v jízdním řádu 2025 dojde pouze v železničním uzlu Praha. Kvůli stavebním pracím na Smíchově a stavu železničního mostu na Výtoni budou vlaky linky Ex 6 Západní a Bavorský expres vedeny obvykle přes Krč a nezastaví ve stanici Praha-Smíchov.

U většiny linek na východ od Prahy pak bude nově výchozí a cílovou stanicí Praha hlavní nádraží místo nádraží Praha-Vršovice.

K menším změnám dojde také na zahraničních úsecích vlaků. Kupříkladu spoj EC Sobieski z Vídně do Gdyně bude nově začínat a končit ve Varšavě. Pro další cestu na sever Polska bude nutný přestup na polské vnitrostátní spoje.