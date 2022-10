Pravčická brána bude do konce října otevřena denně od 10 do 18 hodin. „Na tuto zprávu jsme dlouho čekali. Pravčická brána je jedním z nejvyhledávanějších míst v Českém Švýcarsku. Její znovuotevření tak vnímáme jako signál, že se turismus v destinaci opět vrátí k životu,“ řekl ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Jan Šmíd. „U nás kompletně v lese vyhořely elektrická přípojka a vodovodní řad, je poškozená i lanovka, ale už to máme skoro opravené a alespoň provizorně budeme moci od 1. října fungovat! Budeme se snažit dokončit opravy co nejdříve,“ láká turisty k návštěvě na sociálních sítích Pravčická brána.

Město duchů. Hřensko je po požáru téměř prázdné, turisté se vrací velmi pomalu

Právě cestovní ruch přišel doposud kvůli požáru o stovky milionů korun. Po dvou covidových letech je to další nepříjemná rána, se kterou se provozovatelé hotelů a penzionů musí vyrovnat. Od státu přitom zatím nedostali ani korunu. Na rozdíl od svých kolegů a konkurentů v Sasku, kterým zemská vláda vyplatila téměř okamžitě dva miliony eur, tedy přibližně 50 milionů korun.

V sobotu se budou moci turisté vydat také po červené turistické stezce z Mezní Louky přes Větrovec k Malé Pravčické bráně. Také tato cesta je už po letním požáru zabezpečená. Třetí novinka pak platí pro území celého národního parku. Od soboty je zrušen zákaz nočního vstupu na území celého národního parku. Tato pravidla pak budou platit do konce letošního roku, s dalšími otevřenými stezkami tak nyní není možné počítat.

Než bylo možné alespoň některé cesty otevřít, museli je projít lesníci a především geologové. Je nutné pokácet ohořelé stromy, skalní četa za asistence České geologické služby provedla shozy nebezpečných kamenů, jen na cestě na Pravčickou bránu jich bylo několik desítek. Stromů pak bude muset jít k zemi mnoho stovek. „Ty cesty jsou nebezpečné. Když tam někdo půjde, vystavuje se zranění nebo i smrtelnému nebezpečí. Můžou tam kdykoliv spadnout poměrně velké kameny nebo stromy, jejichž kořenové systémy jsou nahořelé,“ varoval před porušováním zákazu vstupu Tomáš Salov.

Požár v Českém Švýcarsku

Otevřít stezky turistům trvá tak dlouho proto, že jsou poměrně dlouhé a v náročném terénu. Například Gabrielina stezka má z Mezní Louky na Pravčickou bránu přibližně šest kilometrů, přímo nad stezkou jsou desítky metrů vysoké skalní stěny.

Podívejte se, jak hasiči bojovali s plameny:

V Národním parku České Švýcarsko začalo hořet v noci na 24. července. Během prvního dne se požár rozrostl na několik hektarů a stále sílil. O den později zasáhl i Meznou, kde zcela zničil tři domy a další poškodil. Hořící plocha se postupně rozrostla na více než tisíc hektarů. Dalších přibližně 250 hektarů hořelo na saské straně skalní krajiny.

Jen v Česku bylo do likvidace požáru nasazeno na 6 300 dobrovolných a profesionálních hasičů se 400 kusy techniky. Ve vzduchu v jednu chvíli létalo více než dvacet vrtulníků a letadel. Ty přiletěly na pomoc ze Švédska, z Polska, Slovenska a Itálie. Oficiálně hasiči oheň uhasili 12. srpna v 15 hodin, až do konce srpna pak v národním parku působila ještě stovka hasičů jako dozor.