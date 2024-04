Nikola: Mám skvělou rodinu, nikdo mi do ničeho nekecá a podporují mě ve všem, co dělám. I když jsme úplně nezazářili a nezůstaneme v soutěži nejdéle, bere to moje okolí tak, že už jenom dostat se do deseti vybraných dvojic z celé republiky, je velký úspěch. Mám samé pozitivní ohlasy. Do teď se všichni smějí tomu lanýžovému oleji.

Nikola: Je dost možné, že dojde ke zvratu a začne se nám dařit. Všechno, co se nám tam děje, se skutečně stalo a nic není nahrané. Doufám, že to diváci budou brát s humorem jako my dva (smích). Budeme rádi, když nám budou fandit a bude se jim pořad líbit. Jsme jen dva obyčejní lidé, co využili zajímavé příležitosti.

Co ještě uvidíme, co můžete prozradit? Radek: V sobotu 30. března je další díl, vypadne první dvojice. Myslím si, že možná ještě diváky překvapíme a rozhodně to bude pestré grilování. (smích)

Nikola: Ano, museli jsme zabojovat, protože jsme se dostali do rozstřelu. Navíc se mi stalo faux pas s tím, že jsem zaměnila olivový olej za lanýžový. Jenže, kdo mě zná, se tomu ani nediví, protože ví, že se mi trapasy stávají dost často, takže mě to vůbec nevykolejilo. Nakonec to všichni včetně nás vzali s humorem. Řekli mi pak, že jsem vlastně projevila svou světlou stránku, když jsem se vůbec nebála chyb. I když jsem se cítila trapně, snažila jsem to nedat znát.

Nikola: Když mi Radek nabídnul, abych s ním do soutěže šla, byla jsem v šoku, že si vybral právě mě. Zároveň jsem to brala jako výzvu a skvělou příležitost, která se nemusí naskytnout každému. Měla jsem z toho na jednu stranu radost a na druhou stranu obavy, protože jsem nevěděla, do čeho jdeme. Šla jsem hlavně za zkušeností, a to se mi splnilo. Chtěli jsme také poznat sami sebe a zjistit, co je v nás.

Odkud pocházejí Radek a Nikola

Svatá Maří se nachází nedaleko města Vimperk na Prachaticku. Radek bydlí přímo v této obci, Nikola potom v jedné z pěti dalších místních částí, Štítkově. Obec má více než 600 obyvatel, v dosahu jsou přírodní památky Skalka a Mařský vrch, kam vede i křížová cesta a na vrcholu se nachází rozhledna i kaple svatého Václava.

Jaký máte vztah ke grilování?

Radek: Mám k němu velký vztah. Bydlím na vesnici, grilování je pro mě součást setkávání. Člověk může rozdělat oheň, pěkně si u něj v klidu postát, pozvat přátele a dát si s nimi nejen skvělé jídlo, ale i pivo nebo domácí limču. Mám rád nejen grilování, ale i vaření, rád si hraji se snídaněmi, obědy i večeřemi, aby to bylo pestré. Někteří lidé se mi diví, že si se vším až moc hraji, ale mě to těší, když jídlo vypadá dobře na talíři.

Nikola: I já mám moc ráda jídlo a atmosféru kolem grilování. Nic jiného za tím nevidím než samé hezké společné okamžiky.

Co nejraději grilujete? Máte nějakou kulinářskou perličku?

Radek: Jsem takový masový typ, nejraději dělám steaky. Snažím se ale grilovat všelicos, zkouším nové věci a experimentuji. Rád se inspiruji od ostatních, sleduji Instagram a různé gastro pořady s těmi nejlepšími mistry v oboru. Osobně miluji také brambory na různé způsoby. Připomínají mi dětství, když jsme si je pekli ve žhavém popelu. Zkoušel jsem třeba i ananas, zelí či chřest, i když to není nic speciálního.

Nikola: Nejčastěji a nejraději maso, nejen plátky. Pořádný kus masa vcelku, který se musí hlídat, ne otáčet po třech minutách a je hotovo. Zkoušela jsem grilovat i pyré, omáčky, ale třeba i polévku. Což bylo hodně zajímavé a netradiční.

Jak jste prožívali setkání se slavnými šéfkuchaři, kteří vás nekompromisně hodnotí?

Radek: Martina Svatka jsem do té doby neznal, než jsem zjistil, kdo je, odkud pochází a jakou má restauraci. Byl jsem příjemně překvapený, jaký je to sympaťák a chlapík z jihočeské vesnice. Je vidět, že má rád lidi kolem sebe a jídlem jim i jako profík dělá radost. A co se týká Zdeňka Pohlreicha, kvůli němu jsem se vlastně přihlásil. Vždycky jsem ho chtěl potkat, je to můj vzor a vzhlížím k němu. Je to člověk, který v gastronomii něco dokázal, má svůj názor a nebojí se ho říct nahlas. Během pořadu nebyl moc čas si popovídat, ale společně jsme poseděli a popovídali po tiskové konferenci. To bylo fajn.

Nikola: Oba byli skutečně spravedliví a objektivní, i když v rámci show se snažili být asi přísnější. Roli mohly podle mě hrát i sympatie a stres. Rozhodně však poznali, kdo si je jistý a má zkušenosti. Za mě to bylo všechno v pohodě. V prvním díle jsem se ostýchala, bála jsem se s nimi komunikovat, což je asi hodně vidět. Pak se to myslím zlepšilo.

Jak jste si rozdělili role a snášeli neúspěch?

Radek: To bylo těžké, protože vařím sám. Byla to pro mě nezvyklá situace, zásadní byla komunikace a rozdělení úkolů, abychom se nedostali do chaosu. To byla hlavně Nikči práce, která vše kočírovala. Její komunikace byla výborná, dokázala mě tak postavit zpátky na nohy, když jsem se během stresu uzavíral do sebe. Držela náš tým nad vodou. Neúspěch jsme se snažili brát s humorem.

Nikola: Jsem moc ráda, že mi Ráďa umožnil se s ním show zúčastnit. Toho si strašně vážím, stala jsem se takovým komunikačním prvkem našeho týmu a snažila zachovat klidnou hlavu a podporovat ho, když ho něco rozhodilo. Ve finále se s tím stresem, který ho popadl, vyrovnal docela dobře. I když se nedostaneme daleko, tak na tom vidím samá pozitiva. Neúspěch je také zkušenost.

Co vám účast v Česko na grilu dala, co vám vzala?

Radek: Byla to skvělá zkušenost, všichni od moderátorů, přes porotce, až po účastníky, byli přátelští a skvělí. Nikdo si na nic nehrál. Do teď jsme v kontaktu, stýkáme se i v rámci narozeninových oslav. Kromě času mi to asi nevzalo nic. Spíše je to výhoda. Určitě to byl zážitek a budu na to dlouho vzpomínat. Zjistil jsem, že se mám stále co učit. A že důležité je zvyknout si na práci pod tlakem. Hodně nás to sblížilo i s kamarádkou Nikčou, s kterou se známe osobně asi čtyři roky z kavárny ve Vimperku, kde pracuje. Díky natáčení jsme se poznali z jiné stránky.

Nikola: Nevzalo mi to vůbec nic. Mně to jenom dalo, šla jsem tam s tím, že jsem mladá a mohu se ještě ztrapnit. Počítala jsem dopředu raději s nejhorším a brala to s nadsázkou. Skvělí byli skutečně všichni lidé, kteří tam s námi byli. Sešla se skvělá parta, všech těch deset dvojic. Asi mi to dalo odolnost a odvahu, je to obrovská zkušenost k nezaplacení. Myslím si, že když přijdou nějaké těžší situace v životě, nebudu tak vystresovaná jako dříve. Dost mě to zocelilo v určitých ohledech.