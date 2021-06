Podle informací, které zveřejnila kancelář polského premiéra na twitteru, se Mateusz Morawiecki dohodl při včerejším jednání v Bruselu s premiérem Andrejem Babišem na stažení české žaloby od Soudního dvora EU. Hlavním důvodem je 45 milionů EUR (1,1 miliardy korun), které by Poláci měli zaplatit za společné projekty a kompenzace, které ochrání lidi a životní prostředí na české straně hranice.

„V důsledku realizace plánu budeme moci říci, že celá věc je uzavřena a elektrárna a důl Turów budou fungovat bez problémů. Je pro nás důležité, aby byl tento spor ukončen přátelským způsobem do úspěšného konce,“ komentoval dohody polský premiér. Dodal, že společná dohoda obsahuje zřízení speciální komise, která by měla vyšetřit vliv těžby na životní prostředí v okolí. Součástí by měly být i opatření, které navrhovala česká strana.

Český premiér Andrej Babiš v reakci na vyjádření Morawieckého popřel, že by ČR žalobu stahovala a že by bylo něco dohodnuto. Podle ekologických aktivistů a místních obyvatel by stažení žaloby na důl Turów byl skandál a znamenalo by to obrovskou porážku pro Českou republiku. „Podle informací z Polska má Česká republika dostat za stažení žaloby 45 milionů eur. Nikde se ale nepíše o žádném omezení samotné těžby, ať už časovém nebo geografickém. Vážně si premiér Babiš a jeho ministři myslejí, že tohle prodají české veřejnosti jako vítězství? Má-li spor skončit dohodou, je naprosto klíčové, aby se těžba nesměla nadále přibližovat českému území - jedině tak lze doufat, že hladina spodní vody nebude nadále klesat,“ řekl v reakci na ohlášení dohody Milan Starec z Uhelné, která se nachází na dohled od polského dolu.

Dodal: „Časové omezení těžby nejdéle do roku 2026 doprovázené spravedlivou transformací regionu musí být druhou podmínkou. Vyměnit 23 let těžby v našem sousedství za směšných 45 milionů eur by bylo jednoznačnou prohrou České republiky.”

Podle Nikol Krejčové z Greenpeace nelze Polské straně věřit, že splní svoje sliby. „Polsko vždy odmítalo přistoupit na jakékoli české požadavky a není důvod věřit, že by se jeho postoj nyní zázračně změnil. Stažení žaloby by tak znamenalo porážku v očích českých občanů a především místních lidí, kteří ztrácejí vodu kvůli těžbě a kteří čelí každodennímu hluku a prachu z přibližujícího se dolu,“ napsala Krejčová.

„Také by to znamenalo porážku v Polsku, které celou kauzu od začátku komunikuje jako svévoli zlé České republiky, a nesmyslné stažení žaloby by jí tak paradoxně v očích polské veřejnosti dalo za pravdu. A za třetí by to znamenalo prohru i u ostatních států EU, u Evropské komise, Evropského parlamentu, Soudu Evropské unie a evropských úřadů, z nichž by tento nelogický a absurdní krok nikdo nepochopil,” dodala.

O postupu a vyřešení celé kauzy jednali v pondělí také zástupci regionů. V Liberci se sešli u jednoho stolu hejtman Martin Půta, maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski, náměstek Ministerstva životního prostředí České republiky Vladislav Smrž a státní tajemník polského Ministerstva státních aktiv Artur Soboń.

Diskutovali o podmínkách, za kterých by bylo Česko ochotné případně stáhnout žalobu na Polsko ve věci neoprávněného rozšiřování a prodloužení těžby v dole Turów. Cílem jednání bylo nastínit možná řešení celého sporu. Polsko ústy maršálka Dolnoslezského vojvodství a polského státního tajemníka s předloženým návrhem řešení předběžně souhlasilo. „Polsko jsme v první řadě vyzvali k respektování rozhodnutí Soudního dvora EU. Pokud tak Polsko neučiní, jsme připraveni Soudu navrhnout takovou pokutu, která bude Polsko motivovat k respektování soudního rozhodnutí. Současně jsme Polsku zopakovali podmínky, za kterých jsme ochotní případně stáhnout českou žalobu – jsou to především písemné a současně finanční záruky, že Polsko bude minimalizovat a kompenzovat dopady těžby na Českou republiku,“ uvedl náměstek sekce politiky a mezinárodních vztahů Ministerstva životního prostředí Vladislav Smrž.

Dodal, že vedle ovzduší a hluku se jedná především o stav podzemních vod, na které těžba v Turówu dlouhodobě negativně dopadá. „Jednali jsme dnes také o způsobu, jak takové záruky formálně zakotvit do formy mezivládní smlouvy, která by samozřejmě obsahovala i podmínky a sankce, pokud by Polsko smlouvu nedodrželo,“ doplnil Smrž. Podle hejtmana Půty bylo jednání dobrým signálem ke zdárnému řešení celé situace. „Věřím, že zdravý rozum zvítězí a podaří se s našimi polským sousedy dosáhnout dohody. Těžba v hnědouhelném dolu Turów se totiž týká obyvatel našeho regionu. Liberecký kraj přicházel s návrhy řešení již několik let a učinil v této věci maximum. Nyní snad nastává čas, kdy řešení bude garantováno smlouvou na úrovni vlád obou zemí,“ doplnil hejtman Martin Půta.