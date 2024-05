Kempy v Českém ráji se o víkendech již plní hosty. Ubývá i míst v rezervacích na letní prázdniny. Některé kempy už mají chatky či stání pro karavany pro červenec plné, jinde ještě zájemci uspějí i v nejexponovanějších termínech. Ceny se oproti minulým letem zvýšily jen mírně.

Kempy v Českém ráji se o víkendech již plní hosty, stejně jako kolonky v rezervacích na prázdniny | Video: Stanislav Ďoubal

Chatový tábor v Jinolicích na Jičínsku patří k nejoblíbenějším kempům v Českém ráji. Přestože o předposledním květnovém víkendu nebylo počasí zrovna vlídné, část dřevěných staveb byla obsazená zejména zahraničními hosty.

Sezona u zdejších rybníků běží teprve od počátku května, ale pro manžele Zdislava a Vlastu Čížkovi z Poděbrad není její oficiální zahájení důležité. Místo tam mají pronajaté po celý rok. „Karavan tady máme pořád a jezdíme sem jako na chalupu. Od května je zapojená elektrika a teče voda, ale na to se neohlížíme, máme agregát a vodu si vozíme v kanystrech. Jsme tu třetím rokem, předtím jsme byli na Orlíku a ještě před tím tady, ale v sousedním kempu,“ vypráví Zdislav Čížek.

Zájem o Prahu roste. Turistů v hlavním městě přibylo, nejčastěji šlo o Evropany

Zatím byl v Jinolicích klid, ale to se brzy změní. „Lidi k nám jezdí hlavně na víkendy, které jsou od toho příštího již plné až do konce prázdnin. Z kraje sezony jsou tu ve všední dny cizinci z Holandska nebo Francie, svátky mívají touto dobou i Němci. Koncem května začínají školní výlety, které se tu střídají jeden za druhým i během června. V červenci zbývá už jen několik chat. V srpnu, zejména ve všední dny a v jeho závěru, jsou ještě volné,“ popisuje provozovatelka tábora Zita Pecharová.

Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal

Část kapacit je zamluvená měsíce předem, lidé si mohou chatky rezervace od ledna. Většinou se ihned hlásí stálí hosté. „Vracejí se k nám pravidelně a chtějí konkrétní chatu a termín. Počítám s nimi automaticky již po předešlé sezoně. Pro tu letošní ceny stouply zhruba o sedm procent. Nejvíce jsme zdražovali na minulou sezonu, kdy byla inflace opravdu velká,“ dodává Pecharová.

Jaká je situace v Sedmihorkách?

Jiná situace je v kempu v Sedmihorkách, který je v provozu téměř po celý rok. Sezonu tam totiž zahájili již před téměř dvěma měsíci. „Počasí nás letos předběhlo, začala už o Velikonocích. V dubnu bylo tepleji než teď. Lidé o víkendech přijíždějí a to je fajn,“ konstatuje vedoucí kempu Pavel Staffen.

Hlavní prázdninové termíny v červenci jsou v chatkách, mobilních domech a na karavanových stáních již obsazené. Vedoucí kempu však po téměř dvacetiletých zkušenostech doporučuje i ty srpnové.

Za památkami v obytňáku. Češi si oblíbili dovolenou za volantem

„Bývá většinou stabilní počasí a v kempu už je také větší klid. V červenci jsou celozávodní dovolené a mnoho lidí tak má termín daný, ale kdo si může vybrat, tomu doporučuji druhou půlku srpna,“ láká do Sedmihorek Staffen, podle kterého stále přetrvává boom karavanů, který začal s covidem.

Pro ekonomiku provozu kempů jsou však stále nejdůležitější stanující hosté. „Stanaři určují, jestli bude sezona úspěšná. Jejich množství samozřejmě záleží na počasí, v tom je to záludné. Plné chatky jsou pěkné, ale když nám chybí 500 lidí ve stanech, je to problém,“ vysvětluje.

Vnímání dovolené v tábořištích se změnilo

Staffen připomíná, že trendem posledních let je jiné vnímání tuzemské dovolené v tábořištích se stany a chatkami. Tato tábořiště se už neberou jako místo, kam jezdí lidé, kteří mají málo peněz.

„Stal se z toho styl života a cestování a je to i návrat k přírodě. Dlouhodobě sleduji, že pod stan přijíždějí rodiny s dětmi zhruba do deseti až dvanácti let věku. Potom si rodiče řeknou, že stanování je pěkné, ale chatka je přece jen pohodlnější a nemusejí se tolik ohlížet na počasí. Když následně děti vyletí z hnízda, tak si řeknou, že se už je čas se vydat k moři nebo do hotelu. A pak se k nám třeba zase vrátí,“ směje se Staffen.

Vrchol doby karavanové? Přes zdražování zájem o kempy trvá, láká luxus

V poslední době byli provozovatelé nuceni výrazněji zdražovat. Pro letošek však připravili přívětivější ceníky.

„Reagovali jsme nejen na dražší energie, nahoru šly veškeré suroviny, nebo například nářadí či mycí a dezinfekční prostředky. Do toho vstoupila velkým dílem inflace. Letos šly ceny oproti minulým letům nahoru jen mírně. V hlavní sezoně je to okolo sedmi procent, mimo sezonu zůstaly prakticky stejné,“ uvádí šéf sedmihorského rekreačního areálu.

Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal

Od začátku května je v provozu i kemp Zelené údolí Mladějov u Sobotky. Rezervace, ceny i trendy jsou tam podobné jako v dalších zařízeních v Českém ráji. Čtyřlůžkové chatky v nich o prázdninách stojí něco přes 1 200 korun, stan okolo 150 korun na den. Podobné jsou i další poplatky za ubytování hostů.

„Na prázdniny máme zarezervováno 80 procent chatek. Kromě víkendových hostů teď přijíždějí děti na školy v přírodě a výlety,“ popisuje situaci Milan Kynzl z kempu Zelené údolí.