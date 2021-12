Sami objeli v oranžové oktávce celý svět, vydali se i na několik dalších cest. Setkání s cestovatelem Miroslavem Zikmundem, který zemřel ve čtvrtek 2. prosince v nedožitých 103 letech, pro Kateřinu a Ladislava Bezděkovy z Krásné Lípy bylo vždy velkým zážitkem.

Cestovatelé z Krásné Lípy Kateřina a Ladislav Bezděkovi se s Miroslavem Zikmundem setkali několikrát. | Foto: Se souhlasem BigTrip.cz

"Odešla legenda. Do poslední chvíle byl vitální. Naposledy jsme se viděli loni po úmrtí Miloslava Stingla," říká cestovatel Ladislav Bezděk. Poprvé se s ním setkali na začátku své cesty kolem světa v září 2014. Své auto mu přivezli ukázat i po návratu. "Pochyboval, že moderní auta zvládnou přejet Afriku. Zvládnou. I když jsme v Botswaně nabrali do nádrže vodu, oktávka to zvládla," popisuje další setkání se slavným cestovatelem Bezděk.