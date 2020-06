ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

„Řidiči již nebudou automaticky otevírat dveře v každé zastávce, cestující si pro výstup či nástup a otevření dveří musí zmáčknout příslušné tlačítko,“ informoval dopravní podnik na webu.

Magistrát k „bezdotykové“ MHD přistoupil už zkraje března, kdy se v Česku objevili první nakažení novým typem koronaviru. Nejprve se však toto opatření týkalo jen metra a tramvají. Řidiči autobusů měli provizorně vyhrazený prostor kolem kabiny jen pro sebe. Krátce před vyhlášením nouzového stavu také pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nařídil, že cestující musí nosit roušku, šátek nebo si jinak zakrýt ústa a nos.

Podle dopravního podniku tato povinnost platí i nadále – a to během celého pobytu v prostorách MHD. Takže pokud jste se domnívali, že například v metru si stačí roušku dát až při vstupu do soupravy, jste na omylu: je potřeba nařízení dodržovat už ve vestibulu stanice. Podobné by to mělo být i v případě tramvajových a autobusových zastávek.

„V platnosti zůstává také zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidiče na městských autobusových linkách,“ upozornil DPP na aktuální stav vynucených změn. „Od 8. června 2020 bude navíc obnoven večerní provoz autobusových linek č. 149, 150, 170 a 176 po 22:30,“ oznámila na facebookové stránce městská firma Ropid, která MHD v Praze a okolí organizuje.

Cestující (i někteří řidiči) však teď dumají, jak bude návrat do „předkoronavirového“ stavu reálně fungovat. Návrat k zastávkám na znamení totiž magistrátní společnosti zavedly už od 11. května. Otázkou je, zda nyní nebude docházet k více nedorozuměním, kdy lidé zapomenout dát signál a dveře se prostě neotevřou.