/FOTO/ V panelovém bloku 6 je nyní pět bytů obydlených, z toho jeden nelegálně. Do likvidace musí město svým nájemníkům zajistit náhradní bydlení.

Zdevastovaný panelák č. 6 v mosteckém Chanově je určen k demolici. Bude součástí návrhu městského rozpočtu na rok 2022. | Foto: Deník/Martin Vokurka

V jednom z posledních obydlených bytů zdevastovaného paneláku kašle plačící dítě. Matka v okně vyhlíží muže, který má přinést lék. Bude to pomoc v nuzných podmínkách. Průhledný dům se smetišti v opuštěných bytech bez oken nikoho nevítá. Leda holuby a potkany. Žena tuší, že konec se blíží. Za rok bude možná bydlet jinde. Torzo domu v mosteckém Chanově je určeno k demolici. „Když se bude bourat dál, tak zde nic nezbude,“ povzdechne si matka. I když jí do bytu neteče teplá voda, stěhovat se nechce. Ani do lepšího v Mostě. „Tady jsem se narodila a už si zvykla,“ hájí sídliště, které je plné rozporů. Zatímco část paneláků upadá, další si lidé zvelebují. Zazdili díry a natřeli poškozené vchody. Někteří proto demolice už neberou jako osvobození od strastiplné minulosti. „Myslím si, že odstranit malý panelák je škoda. Očekávali jsme, že pomůžeme městu byty opravit, aby měly kde bydlet mladé rodiny,“ říká starousedlík ze sousedního zatepleného domu, který vypadá jako z běžného českého sídliště.