Obyvatelé Chanova podepisují petici, v níž nesouhlasí se vznikem prvních kontejnerových bytů v této sociálně vyloučené lokalitě. Zástupci chanovské komunitní akční skupiny, která místo kontejnerů prosazuje opravu nízkopodlažních paneláků, chtějí přijít ve čtvrtek 27. června na zasedání zastupitelstva.

„Kontejnery v žádném případě nechceme,“ sdělil Deníku člen skupiny Jan Chromý, který žije v Chanově skoro 20 let a minulý týden začal šířit petiční listiny. Během druhé schůze, na níž místní obyvatelé opět řešili budoucnost lokality, protest podpořily podpisem desítky lidí.

„Jsme ochotni svépomocí zrekonstruovat bloky 6 a 10. Chceme tu ještě zachránit i jiné věci, aby tu nedocházelo ke zbytečné kriminalitě. Musíme se víc starat, musíme si uvědomit, že Chanov je náš domov,“ dodal Chromý.

Místo kontejnerů oprava?

Na sídlišti nechtějí o kontejnerech ani slyšet. „Přece nejsme psi, ani prasata!“ sdělila romská matka v poškozeném bloku 3, který se má bourat a zbylých devět rodin s dětmi se má zatím přestěhovat do provizorních bytů, než budou kontejnery.

„Čekáme, až nám něco dají, ale do kontejnerů jít nechceme. Jsou horší než panelák,“ dodala matka. „Nikdo tam nechce jít, nikdo!“ řekla v přízemí starší romská žena. Podle ní v Chanově žádné volné obyvatelné byty nejsou, ale místo kontejnerů by se měly opravit bloky 6 a 10. „Sociální pracovnice k nám chodí, mluví se o těch buňkách, ale my tam nepůjdeme,“ dodala starousedlice. „Jdeme do Mostu, protože tohle se bude bourat,“ prohlásil školák ze sousedního vchodu.

„Než by šli do těch kontejnerů, tak se lidi radši odstěhují. V Mostě jim byty pronajmou, mají tam známé,“ sdělil 45letý Petr, romský stavební dělník, který před sedmi lety pomáhal opravovat několik chanovských paneláků z dotací EU.

Tyto domy se podle aktivistů neničí, a proto jsou příkladem dobré praxe použitelné i pro bloky 6 a 10, které se tehdy neopravily.

Děti v Chánově si oblíbily florbal:

Aktivizaci chanovských Romů podporuje opoziční seskupení Piráti a Zelení pro Most (PaZ). „Kontejnery Chanovu nepomůžou, situaci by zhoršily,“ řekl pirátský expert na integraci Romů Miroslav Brož, který spoléhá na komunitní práci a zapojení Romů do lepšího řešení Chanova. Vzorem jsou už opravené a udržované domy. „Chanov nejsou jen průhledné paneláky,“ upozornil zastupitel Jan Hrubeš (PaZ).

Opozice odmítá, že dělá v Chanově politickou kampaň a získává voliče. „Je po volbách,“ řekl Adam Komenda (PaZ). „V Chanově chceme dělat dlouhodobě komunitní program s účastí Romů. Dosud se rozhodovalo o nich, bez nich,“ dodal zastupitel.

V Chanově existují obavy, že celé sídliště se postupně promění v kontejnerový areál, který se zaplní problémovými rodinami a bezdomovci z Mostu. „Nikoho cizího tu nechceme,“ svěřil se jeden z chanovských Romů. Akční skupina upozornila, že kontejnerové bydlení není vhodné pro děti, v zimě je v něm zima, v létě zase moc horko, vzniká v něm plíseň a podlahy jsou nestabilní. Aktivisté chtějí pozvat do Chanova Romku, která bydlí v kontejneru ve Vsetíně a má s ním špatné zkušenosti. Také upozornili, že například v neopraveném chanovském bloku 10 je prasklý vodovod, zatéká do sklepa a nájemníkům rostou nedoplatky, které dosahují až čtvrt milionu korun. „Chodí jim složenky za vodu, kterou neprotočili. Kdyby na jiném sídlišti praskla trubka, tak je to za hodinu opravené,“ uvedl Brož.