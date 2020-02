Vedoucí MŠ Marie Havelková popsala svoje první pocity, když se částku dozvěděla. „Byla jsem jako opařená. Pocity, které jsem měla, se nedají slovy ani popsat. Je to obrovská částka a moc za ni děkujeme,“ uvedla Marie Havelková.

Symbolický šek předal velitel útvaru plukovník Ján Sedliačik. „Během své návštěvy v základní a mateřské škole speciální jsem se na vlastní oči přesvědčil, jak moc tyto děti potřebují naši pomoc. Skláním se před všemi, kteří se starají o lidi s hendikepem. Je to velice prospěšná a zároveň i náročná práce. Děkuji všem, kteří přispěli do sbírky,“ uvedl Ján Sedliačik.

Pobyty, výlety i pomůcky

Spolupráce s vojáky trvá už desítky let. „Když jsme ještě sídlili v Paláci, vojáci nám jezdili sekat trávu. Pak jsme se stěhovali do ulice Stavbařů. Tam pak začala spolupráce, ve které nám vojáci začali pomáhat i finančně,“ zavzpomínala Marie Havelková. Na současném místě v Plánkově ulici (Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice) je MŠ téměř 10 let.

Peníze budou použity na ozdravné pobyty, výlety a nákup nezbytných pomůcek pro postižené děti.

Do roku 2012 včetně probíhaly na vojenském plese dražby obrazů, které malovaly děti společně s učitelkami základní a mateřské školy speciální. Od roku 2013 byly dražby obrazů nahrazeny finančními sbírkami, do kterých se může zapojit každý návštěvník plesu libovolnou částkou.

Výtěžky finančních sbírek od roku 2013 do roku 2020: