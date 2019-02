Charitativní koncert v Dunajovicích končí. Stojí moc peněz, vysvětluje starosta

Dolní Dunajovice – Nechtějí dál spolupracovat. Plánovaný šestý ročník dobročinného koncertu Křídla motýlí hudební celebrity do Dolních Dunajovic nepřivede. „Máme za to, že do charitativního koncertu se instituce zapojují, aby vyprodukovaly zisk. Ale u tohoto projektu byl náklad nějakých čtyři sta tisíc korun a výtěžek jen přes čtyřicet,“ řekl starosta obce Vít Záboj.

Koncert byl beneficí ve prospěch dobročinné organizace Debra, která pomáhá lidem s nemocí kůže nazývanou nemoc motýlích křídel. „Bavili jsme se i s organizátory, proč ho nechtějí udělat ve větším městě, aby měli větší zisk, ale prý se jim naše lokalita líbí. Podle nich sponzoři nemohou přispět přímo, protože se mají lidé setkávat. Jenže toto setkávání stojí až moc peněz,“ doplnil Záboj.



Pořadatele Martina Franceho rozhodnutí mrzí. „Nerozumím tomu. Obec koncert téměř nic nestál. Tuším, že jde o politický podtext, což je zbytečné. Plánujeme nové místo konání,“ komentoval rozhodnutí. Dobročinná Křídla motýlí vynesla více než dvačtyřicet tisíc korun Přečíst článek ›



V předchozích letech na akci v Dolních Dunajovicích vystoupila třeba Leona Machálková, Jitka Zelenková nebo Petr Bende.

Autor: David Kvapil