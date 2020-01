Původní spory místních občanů o tom, jestli most zbourat nebo ne, nakonec vyústily v rozhodnutí, že se most dočká rekonstrukce.

"Stávající most, který je ve špatném stavebním stavu projde stavební úpravou. Modernizace mostu je navržena v rozsahu výměny mostního svršku, sanace betonových konstrukcí, výměny nefunkčních konstrukcí hydroizolace, mostní závěry, kotevní tyče na opěrách a úpravy území pod mostem," informoval primátor František Jura.

Rada města Prostějova schválila projektový námět a podání žádosti o dotační příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt modernizace mostu přes D46 v Žešově.

Hotovo má být v roce 2021

„Na modernizaci mostu budeme podávat žádost o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dotační příspěvek může dosáhnout až sta procent uznatelných nákladů. Realizace akce by měla být zahájena v letošním roce. Ovšem vzhledem k nutnosti koordinovat s Ředitelstvím silnic a dálnic částečné uzavírky dálnice během provádění některých stavebních prací, lze očekávat prodloužení realizace až do roku 2021,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Jen pro chodce a cyklisty

V současnosti je most funkční, ale jen pro chodce a cyklisty. Motorovým vozidlům je vjezd zakázán a tak to bude i po rekonstrukci.

"Nevidíme důvod, proč by tomu tak nemělo být. Jedná se o komunikaci, která byla dříve pouze účelová a sloužila jen zemědělským strojům. Přes most se dostanete pouze do polí, jinam cesta nepokračuje," vysvětluje náměstek Rozehnal.

Stavební povolení na rekonstrukci mostu bylo vydáno začátkem loňského listopadu. Náklady jsou stanoveny, dle zpracovaného položkového rozpočtu, ve výši 15,4 milionu korun. Uznatelné náklady byly stanoveny ve výši 14,8 milionu korun. Obě částky jsou včetně DPH.