Jedná se totiž o pozůstatky středověké tvrze, která kdysi sloužila i slavnému Vilému Konecchlumskému. Dlouho chátrající zdevastovaná památka se nyní snad konečně dočká rekonstrukce.

Dnes už nežije nikdo, kdo by gotickou tvrz pamatoval v celé její majestátnosti. Dlouhá léta střídání vlastníků se na její podobě nesmazatelně podepsala. “Poslední majitel dokonce vysekal trámy a všechny je prodal kdovíkam,” vzpomíná místní majitel prodejny s potravinami pan Chudoba. Jeho obchůdek stojí jen pár metrů od chátrající sýpky, která jediná zůstala stát po řádění bývalého vlastníka.

Starosta Konecchlumí Rostislav Němec je ve vyprávění ještě přísnější. “Byl to hrozný raubíř. Co šlo, to zboural a rozprodal. Sýpka je jen jedna budova, kolem jich bylo ještě asi pětkrát tolik. Směrem k silnici stál kamenný kravín, dříve v něm byli ustájení koně, pak tam měl majitel holuby a králíky, chvilku dokonce betonárku. Nic z toho mu nevydrželo, nakonec to taky rozboural a kameny prodal do ciziny,” popisuje starosta.

Aby měla obec poslední slovo k tomu, co se s pozemkem a objektem stane, před třemi lety jej od soukromníka celý odkoupila. “Myslím, že mu obec tehdy vyplatila asi 900 tisíc. Chtěli jsme hlavně ten pozemek, abychom tam mohli uklidit,” říká Rostislav Němec. V současnosti je pozemek kolem sýpky vyklizen od sutin a zarůstá křovím a trávou. Obci zatím slouží jako dočasné odkladiště. Čeká se teď především na prohlášení památkářů, kteří by měli zhodnotit, jak významná stavba ve skutečnosti je a jak by bylo nejvhodnější ji opravit.

Chátrající kulturní dědictví

Za kulturní památku byl “špejchar”, jak sýpce místní říkají, prohlášen v roce 1992 na návrh Památkového ústavu v Pardubicích. Spis uvádí, že jde o významný gotický objekt s dochovanými architektonickými detaily a výzdobou. “To musí rozhodnout oni. Zaprvé je sýpka oprýskaná a rozpadá se střecha, ale zadruhé má stavba podle památkářů důležitou fasádu, kterou je třeba zachovat. Budou studovat i to, jestli obnovit dvě, jedno, nebo žádné patro, nebo jestli uvnitř postavit ochozy,” vysvětluje dále starosta Němec. Důležité je také podotknout, že v současnosti snad každá část objektu pochází z jiné doby. Například zmiňovaná střecha byla postavena až v roce 1910 jako náhrada za středověký valbový krov. Z původní tvrzi se nejspíš zachoval pouze portál v zadní části objektu.

Až podle památkářské studie se dále rozhodne, co v historickém areálu vznikne. Místní nejčastěji mluví o výstavních prostorách. Podle bývalé starostky Konecchlumí Evy Lánské se nabízí v interiéru zřídit galerii Vladimíra Komárka. “Rodina Komárkova má celou sbírku mistrových obrazů, které by chtěli věnovat nějaké galerii. Myslím, že by se jim muzeum Vladimíra Komárka mohlo zamlouvat,” říká Lánská. Mistr Komárek měl Konecchlumí velmi rád, oblíbil si především místní kostel sv. Petra a Pavla, který se pyšní jeho významnou křížovou cestou.

I majitel obchůdku pan Chudoba si myslí, že by výstavní prostory v zrekonstruovaném objektu měly úspěch. “Mluví se o galerii a třeba nějaké kavárně. To tady ve vsi chybí. Navíc Komárkova tvorba k nám láká lidi z daleka. Dokonce tu díky němu před pár lety zpívala Lucie Bílá,” říká.

Podle starosty Rostislava Němce je projekt rekonstrukce tvrzi pro obec prioritní. I přesto si ale na případnou galerii Konecchlumí ještě počká. Momentálně je na programu hlavně rozsáhlá rekonstrukce konecchlumské školky. I bývalá starostka Lánská si ale myslí, že je oprava tvrzi pro obec velmi důležitá. “Sýpka je nyní v havarijním stavu, ale až se stylově opraví, bude dalším významným lákadlem do Konecchlumí,” doufá Lánská.