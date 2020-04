Zvláště citelně jim budou chybět výletníci ze školních a dalších skupinových zájezdů. „Už v této chvíli přicházíme o příjmy, od dubna totiž mohla loď plout s turisty a žáky ze školních výletů. Jenže ty letos nebudou, ani v květnu a červnu. Školy jsou zavřené,“ posteskl si provozovatel půjčovny plavidel na Baťově kanále Michal Hampala.

Přivítá tak spolu s kolegy každou pomoc. „Letošní sezona může být pro řadu zdejších podnikatelů existenční,“ podotkl Hampala.

S plánem, jak zmírnit letošní ztráty, přišel náměstek jihomoravského hejtmana a předseda obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Roman Hanák. O pomoc pro podnikatele ze strany státu požádal ministra zemědělství Miroslava Tomana. „Provozovatelé plavby využívají pozemky v majetku státu, které jsou ve správě Povodí Moravy. Odpovídající snížení těchto nájmů pro letošní rok by výrazně snížilo finanční zatížení v této době, kdy podnikatelům vypadla významná část příjmů,“ upozornil Hanák.

Druhou požadovanou podporou je prodloužení plavební sezony o měsíc říjen. „Mohlo by to provozovatelům alespoň částečně nahradit část ušlých příjmů. Navíc by se k nám mohly vrátit i některé skupinové zájezdy, které jsou na podzim často spojené s vinařskými akcemi,“ sdělil ředitel Baťova kanálu Vojtěch Bártek.

Žádost náměstek směřoval na šéfa resortu zemědělství pro to, že pod něj spadá i státní podnik Povodí Moravy. Ten má jak ve správě břehy kanálu, tak se stará o provoz a údržbu plavebních komor.

Podle informací z ministerstva dopis od náměstka obdržel ve čtvrtek. „Odpověď je v současné době připravována s termínem do konce příštího týdne. Prověřujeme možnosti s vedením státního podniku Povodí Moravy. Budeme se snažit zohlednit aktuální situaci a podle možností vyjít vstříc,“ oznámil v pátek odpoledne Deníku Rovnost mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.