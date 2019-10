Ve World of Airports hráči odbavují jednotlivé lety, čímž vydělávají prostředky na to, aby postupně budovali vlastní flotilu letadel, zaváděli nová letecká spojení a rozšiřovali kapacity domovského letiště. Vedle toho pražského, které je však ve hře nejpropracovanější, mají na výběr z letišť v rakouském Innsbrucku a italském Bari.

„S potěšením jsme navázali spolupráci s vývojáři World of Airports, díky čemuž je Letiště Václava Havla Praha tím hlavním letištěm ve hře. Jde o věrný model, včetně runwaye, terminálů, letadlových stání, ale třeba i parkovacích domů v letištním areálu,“ říká Jakub Puchalský, ředitel korporátní a marketingové komunikace Letiště Praha.

„Destinace, které bude možné ve hře odemykat a kam bude možné posílat letadla, odpovídají naší strategii rozvoje destinací. Chceme také propojit on-line a off-line. Chystáme tedy možnost, aby si lidé hru stáhli prostřednictvím QR kódu, který najdou například na vyhlídkových místech u letiště,“ dodává.

Vybudujte letiště budoucnosti

Hráči se rovněž mohou těšit na to, že si v pokročilé fázi hraní vybudují letiště budoucnosti. „Vývoj našeho letiště ve hře bude v rámci jejího plánovaného rozšíření odpovídat tomu, jak by letiště mělo skutečně vypadat. Velice názorně tak představíme jeho rozvoj,“ přibližuje Martin Kučera, výkonný ředitel leteckého provozu pražského letiště.

Podle něj je hra World of Airports zajímavým spojením zábavy a simulace reálného provozu. „Letiště je poměrně složitý organismus vyžadující neustálou koordinaci několika organizačních jednotek. Prostřednictvím hry může veřejnost alespoň do určité míry poznat, co všechno vlastně letištní provoz obnáší a jak je náročný,“ dodává Martin Kučera.

World of Airports volně navazuje na úspěch hry AirportPRG z roku 2017, která hráče zavedla na ruzyňské letiště ve třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století a dočkala se více než milionu stažení.

„V případě World of Airports jsme vyslyšeli přání komunity a vytvořili hru z moderní éry. K nadstavbě patří, že je hra on-line a hráči si mohou posílat letadla mezi sebou. Mohou si zde také upravovat barevné provedení letadel a postupně svou flotilu rozšiřovat od menších vrtulových letadel až po velké širokotrupé proudové stroje,“ vypočítává atraktivní herní možnosti World of Airports vývojář hry a navíc také letecký nadšenec a aktivní pilot Jakub Kadlec ze společnosti Haug.land.

K mání budou unikátní stroje

Vývojáři jsou otevřeni i tomu, aby se ve hře objevovala unikátní letadla. K takovým patří například letoun akrobatického letce a historicky prvního vítěze soutěže Red Bull Air Race Challenger Cup Petra Kopfsteina, který se stal patronem World of Airports. Společně s herní publicistkou Alžbětou Trojanovou novou hru také slavnostně pokřtil.

„World of Airports považuji za velice zajímavý herní titul z leteckého prostředí. Fanoušky letectví určitě potěší, že si tvůrci dali hodně záležet na detailech. Všechny ostatní pak nadchne příjemná hratelnost nebo možnost hrát on-line s přáteli napříč platformami,“ hodnotí hru Alžběta Trojanová.

Hru World of Airports je možné stáhnout zdarma z App Store nebo Google Play a hrát ji mohou uživatelé mobilních zařízení s operačním systémem iOS či Android.