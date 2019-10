Jeho majitelka Martina Odstrčilová se svou proměnou nedávno pronikla mezi světovou špičku ve svém oboru.

„Nechci se stát kadeřnicí pro celebrity, chci dál pracovat pro obyčejné lidi,“ říká pár týdnů po svém úspěchu.

Že Martina Odstrčilová nevede tuctové kadeřnictví, může člověk vytušit už při pohledu na internetové stránky jejího salonu. Že by někdo v kadeřnické branži zaměstnával hned několik spolupracovníků, se jen tak nevidí. A už vůbec ne, že čekací doba na objednání činí dva až tři měsíce.

„Naplním práci pro nás tři kadeřnice, čtvrtá pracovnice je pomocná síla, abychom nasbírali nějaký čas. Ona dělá úkony jako mytí hlavy, takže za den můžeme vzít nějakou zákaznici navíc. Ale opravdu mám plno a už dva roky zavedený stop stav. Když jsem loni nabírala třetí kadeřnici, chviličku jsme měli příjem. Není ale pravděpodobné, že by k tomu znovu došlo,“ popisuje mladá žena ve svém salonu, ve který změnila přízemí svého rodinného domu.

Lidé čekají i roky

Největší zájem mívají zákaznice o celkové proměny. Několikahodinovou práci, ve které se spojuje profese kadeřníka a vizážisty.

„Jednou týdně dělám dvě proměny. Když na ně máme příjem, volá tolik lidí, že linka je pořád obsazená. Lidé někdy čekají i roky, než se vůbec dovolají,“ dodává.

Martina začínala podobně jako většina jejích kolegyň. Kromě poctivé práce hrálo důležitou roli v jejím úspěchu i štěstí.

„Když jsem začala podnikat, v Česku se rozjížděl Facebook. Kamarádka mi říkala, abych si ho založila, že tam můžu prezentovat svoji práci. Tehdy jsem si myslela, že to je k ničemu, v podstatě mě k tomu dokopala. Hodně kadeřnic na své stránky zveřejňovalo ilustrační fotky stažené z internetu. Já byla jedna z prvních, která tam dávala svou reálnou práci,“ popisuje, jak si získala zájem zákazníků.

Neskutečné proměny

Díky sociálním sítím si jí všimly přední světové kadeřnické magazíny. Její výtvory začal zveřejňovat i ten největší, časopis Behind the chair. Když letos vyhlásil celosvětovou soutěž One Shot Hair Awards, rozhodla se do ní Martina přihlásit jednu ze svých proměn. Z pěti tisíc prací v její kategorii pronikala na „kadeřnické olympiádě“ ta její mezi pětadvacet nejlepších.

„Z Evropy nás bylo jen pár, kteří jsme se tak daleko dostali. Několik soutěžících z Ruska a Ukrajiny a já, Marťa z Postřelmova. Celé to bylo neuvěřitelné,“ usmívá se sympatická žena.

Světového úspěchu dosáhla s proměnou, která se původně ani neměla uskutečnit.

„Tato paní přišla jen na barvu. Tak se mi zalíbila, že jsem ji poprosila, abych ji mohla namalovat. Celá ta proměna zabrala zhruba dvě hodiny práce. Standardně trvají i osm hodin. Toto byla taková rychlovka,“ popisuje, jak dnes již proslulé dílo vznikalo.

„Ta paní je někde od Králík, skromná, obyčejná žena, žádná supermodelka. Ale teď je velmi slavná, její tvář byla snad všude,“ dodává majitelka salonu.

Studio budovala od píky

Třicetiletá rodačka z Postřelmova se práci kadeřnice věnuje od osmnácti let. Své studio si vybudovala od píky sama bez dotací či finanční pomoci rodičů. Přiznává, že letošek je pro ni průlomový, úspěch v soutěži ji odrazil do neznámých sfér. Je však rozhodnutá zůstat nohama na zemi.

„Kadeřníci, kteří v Česku vyčnívají, vyseparují obyčejné lidi a věnují se jen VIP osobnostem. Takhle dopadnout nechci. Chci dělat lidi, které dělám. Ať je to herečka, prodavačka nebo uklízečka,“ říká žena, jejíž příběh dokládá, že velkého úspěchu lze dosáhnout i jinde než v Praze.

Dostává také nabídky, aby své studio nebo alespoň jeho pobočku otevřela v nějakém velkém městě. Tomu se ale rezolutně brání.

„Přivítala bych mimořádné pracovní nabídky, cesty nebo akce. Ale ať se bude dít cokoli, základnu určitě udržím v Postřelmově. Jezdí za mnou lidé z celé republiky i ze zahraničí, já se ale pořád cítím jako obyčejný člověk, prostě vesnická kadeřnice,“ uzavírá.