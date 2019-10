Obávat se hrozby není třeba, nebezpečí od Berounky nehrozí. Tak lze shrnout pondělní (z 21. října) informaci krajského úřadu týkající se výskytu škodlivin v řece. „Všechna opatření v souvislosti s kontaminací vody v Berounce se ruší,“ uvedla Helena Frintová z kanceláře hejtmanky.

Ilustrační foto: | Foto: Deník / Redakce

Opatření, doporučovaná v souvislosti s únikem přípravku na impregnaci dřeva v Klatovech (kde se nebezpečné organické látky dostaly do Drnovského potoka, následně do řeky Úhlavy a pak do Berounky) se kompletně a v plném rozsahu ruší. Týká se to i rady nekonzumovat ulovené ryby.