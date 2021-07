„Zastávka se dá vymalovat, ale koukat roky na ty kameny v přírodě CHKO Jizerské hory, kde si nějaký náctiletý patlal dokazoval, jak moc je nešikovný, je bohužel k pláči,“ netajil rozhořčení starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Právě on poukázal na řádění vandalů prostřednictvím Facebooku. Překvapily ho některé negativní reakce. „Šlo mi o to, aby rodiče domluvili dětem, že tohle je za hranou a neměli by to dělat. Když by to udělal jeden z deseti, je to úspěch, a o to mi šlo,“ sdělil Demčák.

Očisty kamenů se nakonec chopil on sám spolu s kolegou, přestože dostali několik nabídek od specializovaných firem. „Koupit si můžeme jakoukoliv službu, ale snažím se chovat ekonomicky pro město, proto jsem se rozhodl takto,“ osvětlil hejnický starosta.

Nový kamerový systém

V Hejnicích se v průběhu druhé poloviny roku objeví kamerový systém, který pokryje část města. „Vandalismus a přestupky s trestnými činy bohužel neznají jinou cestu řešení než tuto. Přímo tohoto místa se to nedotkne, protože koryto potoka nejde hlídat,“ upřesnil Jaroslav Demčák. Pachatelé zatím nejsou známi, viděli je chalupáři, kteří neznají místní. „Nikdo se dobrovolně nepřiznal a přes policii jsme to neřešili, zbytečné papírování bez úspěchu, nejsou důkazy,“ dodal.

Nejedná se o ojedinělé řádění vandalů v přírodě. Nenávratného poškození vyhlídky Františka Lance v Příhrazských skalách se dopustil nedávno neznámý pachatel, který řádil v Českém ráji. Do pískovce vyryl kosočtverec. Neúcty se dočkal i skalní hrad Drábské světničky. Kvůli neukázněným návštěvníkům postupně zanikají výjimečné středověké relikty architektury v pískovcovém podloží.