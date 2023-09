Nečekaná událost otřásla Boskovicemi na Blanensku. Uprostřed vyučování z okna ve třetím patře budovy gymnázia vyskočil nezletilý chlapec. S informací přišel jako první server iDNES.cz. Událost se stala v úterý dopoledne. Na místo vyrazili kriminalisté a záchranáři.

Gymnázium v Boskovicích na Blanensku | Foto: Gymnázium Boskovice

Mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová redakci Deníku potvrdila, že pacienta ošetřili. „Kolegové mu poskytli kyslíkovou terapii, zafixovali a letecky chlapce transportovali do brněnské nemocnice,“ sdělila Bothová.

Věcí se zabývá policie. „Řešíme pád osoby z okna boskovického gymnázia, na místě jsou kriminalisté," potvrdil policejní mluvčí Petr Vala. Bližší informace policisté vzhledem k věku studenta neuvedli.

Starostka dvanáctitisícových Boskovic Jana Syrovátková (Změna 22) Deníku řekla, že na místě v úterý kromě státních policistů zasahovali také městští strážníci. „Podobně jako zástupci gymnázia nebudeme v tuto chvíli, v době vyšetřování, poskytovat k této události bližší informace. Mě se to neštěstí dotýká z lidského hlediska. Jsem také rodič a je mi moc líto, co se stalo. Doufám, že chlapec bude v pořádku,“ uvedla Syrovátková.

Nečekaná událost

Totožnost studenta redakce zná i to, do jakého ročníku chodí. Podle prvotních informací Deníku k neštěstí mělo dojít v učebně číslo 311, kdy místo třetí hodiny biologie byla suplovaná angličtina. V momentě krátce po zvonění, kdy už se žáci začali balit na odchod do jiné učebny. Hoch prý zničehonic otevřel okno a skočil.

„Co vím, tak tomu nepředcházela žádná stresující situace. Špatná známka, konflikt nebo něco podobného. Nedalo se tomu zabránit. Je mi strašně líto paní učitelky, co tam suplovala i toho chlapce. Domnívám se, že byl asi nešťastný z toho, co se děje doma a chtěl na to upozornit. Je to moje domněnka. Byl to samotář, nikam moc nechodil, byl spíš u počítače. Mám za to, že doma to asi moc neklapalo. Je to hrozné co se stalo,“ uvedl zdroj, který si přál zůstat v anonymitě.

V podobném duchu mluvili také dospělí, kteří byli s nezletilým hochem v minulosti v kontaktu. S ohledem na závažnost a citlivost úterní události nechtěli zveřejnit svá jména. Shodli se ale na tom, že hoch vyrůstal v rodině, které pevnou rukou vládl otec.

Podle některých možná za hranou. „Měl jsem s ním jednou výstup před školou. Na mě tehdy působil jako despota. Maminka byla ustrašená. Syn se učil dobře, ale byl hodně ušlápnutý. Samozřejmě mě ta zpráva zasáhla. Doufám, že se chlapec ze zranění dostane a dá se do pořádku i psychicky. Je to strašné, proč se odhodlal k takovému činu. Doufám také, že se to pořádně prošetří,“ dodal jeden z nich.

Náročná operace

Mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá Deníku v úterý odpoledne řekla, že hoch je ve vážném stavu a podstoupil několikahodinovou operaci. „Bavíme se o těžkém polytraumatu. To znamená vícečetná poranění. Chlapec byl v péči lékařského týmu na operačním sále několik hodin,“ sdělila Plachá.

Zřizovatelem boskovického gymnázia je Jihomoravský kraj. Podle radního pro oblast školství Karla Jurky zatím od policie úředníci nemají podrobnější informace. „V tuto chvíli vím jen to, že žák ke konci vyučovací hodiny za přítomnosti učitele skočil nečekaně z okna. Podle prvotních informací nic nenapovídalo tomu, že by měl problémy. Vyšetřování pokračuje, časem se dozvíme víc, zda se tomu dalo třeba nějakým způsobem předejít. Jestli vůbec,“ sdělil Jurka.