Když v Bufetu a kavárně Linecká v Českém Krumlově připravovali chlebíčky na řízku, rozhodně neměli tušení, jaký poprask jejich pochoutka vyvolá poté, co se dostane na sociální sítě. Jejich obložený řízek se stal hitem a dostal dokonce označení „pokrm bohů“.

Chlebíček na řízku je klasický šunkový chlebíček, jen veku nahradil kuřecí řízek. | Foto: Se souhlasem Terezy Kořánové

„Chlebíček na řízku má rád náš kamarád, jeho fotku vložil na Facebook a už to jelo! Pokrm, který už prodáváme asi půl roku, sklidil obrovský úspěch. Nebyla to cíleně reklama, prostě náhoda,“ uvedla majitelka podniku Tereza Kořánová. Ale všichni jídlo obdivovali, přidávali k fotce palce nahoru a chtěli vědět, jak chutná a kde takový chlebíček seženou.

Obložené chlebíčky jsou s námi přes sto let. Ty nejlepší musí potěšit chuť i oko

K dostání je za 70 korun v Bufetu a kavárně Linecká v Českém Krumlově, kde ho měli zatím v nabídce jen nepravidelně. „To se teď asi bude muset změnit, když je o něj takový zájem,“ dodává s úsměvem Tereza Kořánová.

A co že to ten slavný chlebíček na řízku je? Prakticky klasický šunkový chlebíček, jen veku nahradil smažený kuřecí řízek.

„Ale ten nápad není náš, my ho převzali. Je to už pár let, co tento pokrm připravovali v lahůdkářství v Mariánských Lázních, kam chodil na praxi můj švagr. Před časem ho pak znovu zahlédl na sociálních sítích, kde ho prezentoval pan Dymáček, který má také lahůdkářství. Rozhodli jsme se, že ho zkusíme nabídnout i našim zákazníkům,“ vysvětlila majitelka českokrumlovského podniku, jak to s jídlem, které se stalo hitem internetu, vlastně bylo.