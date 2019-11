Každé ráno jezdí za prací autem do Blanska. Lenka Buchvaldková z Jedovnic se přitom na křižovatce pod sídlištěm Písečná na neosvětleném přechodu denně setkává s chodci, kteří nemají reflexní prvky a nejsou vidět. Podle odborníků je jejich chování zvláště v současném počasí, kdy je ráno častá mlha, velmi nebezpečné.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Pod blanenským sídlištěm je situace o to horší, že po pravé straně je živý plot, přes který není vidět. „Lidé spěchají do práce, na vlak nebo autobus a na přechod vběhnou těsně před autem. Spousta z nich je v tmavém oblečení bez reflexních prvků. Kolikrát je to o fous. I když místo znám a jezdím tudy pomalu. Vím, že tam už bylo s chodci několik nehod,“ uvedla Buchvaldková.