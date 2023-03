Členové Agentury ochrany přírody a krajiny provedli terénní šetření v okolí Hory Sv. Šebestiána na Chomutovsku. Bylo to po údajném víkendovém setkání muže s pětičlennou smečkou vlků, kdy ho měl jeden pokousat. Podle zjištění ochranářů ale nic nenasvědčuje tomu, že by se v místě šelma pohybovala.

Vlci se stávají pevnou součástí naší přírody. | Foto: Deník/Topi Pigula

„Situaci skutečně nebereme na lehkou váhu. Právě proto kolega vyrazil hned v pondělí do terénu, aby ověřil, co se ve skutečnosti stalo,” uvedla mluvčí agentury Karolína Šůlová. “Jediné, co můžeme v tuto chvíli říci, je, že kromě výpovědi napadeného, která se objevuje v různých verzích, nic nenasvědčuje přítomnosti vlčí smečky na místě údajného incidentu,” doplnila.

K útoku mělo dojít na louce u lesa v části obce Nová Ves. Zoolog agentury tak zkontroloval celé širší území, kde mělo k incidentu dojít. Prohlížel především plochy, kde by mohly být zjištěné pobytové znaky. Jednalo se o území podél lesních pozemků, na kterém byla téměř souvislá sněhová pokrývka.

”Žádné pobytové znaky vlka obecného, tedy stopy, trus či zbytky kořisti, se však najít nepodařilo. Vidět nebyly ani stopy člověka s malým psem. V okolí obce Nová Ves byly na sněhu na cestě patrné stopy velkého plemene psa,” uvedla Šůlová.

Nedaleko místa, kde mělo k incidentu dojít, probíhal začátkem měsíce pravidelný monitoring velkých šelem. Jednalo se o oblast Menhartického vrchu. Ani tehdy nebyly nalezeny vlčí stopy a jiné pobytové znaky, které by přítomnost vlků dokládaly.

Údajně napadený muž se s ochránci nesešel

Ochránci se snažili osobně setkat s napadeným mužem, kterým je Milan H. Omluvil se ale, že je u lékaře. Chtěli také získat jeho oblečení kvůli analýze DNA, která by spolehlivě doložila, zda se jednalo o vlka. Oblečení už má ale vyprané.

Přes svá zjištění je agentura nadále otevřená informacím lidí, které by do případu vnesly více světla. V obecné rovině také doporučuje, aby měli majitelé své psy v přírodě vždy na vodítku.

Útok se měl odehrát o víkendu. Když redakce opakovaně Milana H. kontaktovala, nereagoval. Incident ale popsal ve zpravodajství České televize. „Z porostu vylítlo pět velkých vlků, ten velký samec se obrátil a chystal se mi zaútočit na psa. Tak jsem mu strčil ruku a vzal jsem ho klackem po hlavě. Tady mě kousl a tady. Ruka bolí a je nateklá, mám pohmožděniny,“ popsal.

Ošetřený byl v chomutovské nemocnici, do Ústí nad Labem pak musel kvůli očkování proti vzteklině. Záchranáři uvedli, že ve výjezdové dokumentaci, která vychází z výpovědi pacienta, byl údaj o napadení psem.