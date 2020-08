Sportem, pohybem a zábavou pro celou rodinu si v Lounech připomenou Petru Hézlovou, která před lety zemřela na rakovinu. Její kamarádky, kolegyně z práce a členky sportovního spolku BeFit Louny odpoledne opět pojmou jako charitativní akci na podporu chomutovské onkologie, kde se léčila. V sobotu 22. srpna se koná pátý ročník Memoriálu Péti Hézlové a organizátorky věří, že se jim opět povede navýšit vybranou částku peněz.

V roce 2018 to bylo bezmála šedesát tisíc korun, loni už přes 160 tisíc. „Díky našim příspěvkům se na oddělení vybavily pokoje novými televizemi, aktuálně se vyrábí na míru skříňky pro pacienty a vylepšují se i prostory pro zaměstnance,“ sdělila Andrea Kloučková z pořádajícího BeFit Louny.

Organizátorky doufají, že se jim letos podaří vybrat částku kolem dvou set tisíc korun. „Trochu jsme se obávaly, jak se kvůli koronaviru k naší akci postaví partneři, které jsme oslovily se žádostí o podporu. Zda nebudou chtít spíš peníze šetřit a podobně. Ale ukazuje se, že naše obavy nebyly na místě a že by se nám mohlo podařit vybrat víc než loni,“ přiblížila Petra Petříková z organizačního týmu. „Podpora obyčejných lidí i našich partnerů roste, rok od roku chodí i více návštěvníků na samotnou akci. Moc si toho ceníme,“ dodala Andrea Kloučková.

Lidé na dobrou věc mohou přispět právě tak, že na akci na lounském letním cvičišti přijdou. Ke vstupu je třeba zaplatit registrační poplatek, přispět mohou ale i další částkou. A to do kasičky nebo posláním peněz na transparentní účet. Partneři akci podpořili penězi či různými věcmi do tomboly, lístky do ní se budou na akci prodávat a následně losovat.

A co na návštěvníky v sobotu 22. srpna čeká? Hlavně sport a zábava pro děti i dospělé. Bude se cvičit, běhat, jezdit na kole, chybět nebude občerstvení a atrakce pro děti. Bohatý program začíná ve 14 hodin, jeho součástí bude dražba dresu bývalého hokejisty Litvínova Jiřího Šlégra, módní přehlídka s hudebním vystoupením Ivany Košínové, večer se předá symbolický šek chomutovské onkologii. Až do noci je pak v plánu hudební a taneční afterparty.

Organizátorky z BeFitu Louny memoriál pořádají ve spolupráci se sdružením Běh o život. Jeho předseda Miroslav Kalina z Loun před lety prodělal rakovinu a i on pobýval na chomutovské onkologii. Charitativním projektem Běh o život ji dlouhodobě finančně podporuje, v jeho rámci několikrát běžel přes celou ČR. „Cílem mého snažení je také motivovat lidi, kteří s rakovinou bojují. Hlavní je nevzdávat to,“ řekl.

Kalina svůj boj se zákeřnou nemocí vyhrál a rozhodl se pomáhat ostatním. Charitativní běh, který vede z Loun do Ostravy a účastníci ho překonávají na nohách i třeba koloběžkách nebo na kolech, pořádal letos podvanácté. „Od nultého ročníku jsem si nic nesliboval, chtěl jsem si to pouze zkusit. Bylo až s podivem, jakou to mělo odezvu. Stačilo mi, kdyby to psychicky pomohlo byť pouze jednomu člověku,“ komentoval úspěch své akce. Chomutovské onkologii už předal šeky za více než milion korun.

Onkologické oddělení Nemocnice Chomutov je specializovaným centrem, které zajišťuje komplexní péči pro onkologické pacienty z celého Ústeckého kraje. Specializuje se zejména na nechirurgickou léčbu nádorů. Základem léčby je především ozařování a chemoterapie. Ta může probíhat za hospitalizace nebo ambulantně.