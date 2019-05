Z ostudy kabát má místostarostka Vranova nad Dyjí Alena Horná. Po happeningu surrealistického výtvarníka Luba Kristka u jeho sochy se druhá nejvyšší představitelka městyse předvedla v nevídané bojovné náladě. Na veřejnosti vykřikovala různé hanlivé výroky na adresu umělce a jeho příznivců a nakonec plivla na fotografa.

Na internetu se objevil videozáznam akce místostarostky, kterým se baví stovky lidí. Redakce Deníku Rovnost ho má také k dispozici.

Kristek pořádal happening kvůli faktu, že se jeho dílo ve veřejném prostoru před časem ocitlo uprostřed dětského hřiště. Městys do okolí sochy totiž nechal nainstalovat několik malých atrakcí pro děti. To se Kristkovi nelíbí.

Umělec se svými spolupracovníky v maskách během akce zahalili sochu s názvem Dyje - Osud stromu, která stojí na nábřeží u Dyje pod vranovským zámkem do neprůhledného obalu. „Socha se zakuklením odebrala do duševního exilu, jelikož její původní poselství bylo tímto poníženo. Zakuklení je malá smrt s nadějí, že budoucnost přinese zázrak reinkarnace,“ uvedl k akci Kristek.

Nečekaný závěr

Poklidné umělecké snažení mělo nečekaný závěr. Poté, kdy se na místo akce dostavil zaskočený starosta městyse s tím, že mu o happeningu nikdo předem neřekl a že je to neslušné, přijela k soše i místostarostka Horná. Jak vyplývá z videozáznamu, nechovala se jako běžný komunální politik. Kristka nazvala šaškem, jednu ženu slovně napadla pro její aktivní účast na předchozích Kristkových uměleckých akcích.

Nakonec i plivla na člověka. „Byla jsem vyprovokovaná situací a neslušným chováním lidí, kteří na happeningu byli. Jeden spratek na mne křičel: Budeš na Primě, ty krávo jedna. Přestože jsem se představila jako místostarostka městyse, lidé mi tam tykali,“ řekla Deníku Rovnost Horná.

Jak dodala, plivnutí na fotografa lituje. „Po celém excesu mi došlo, jak všemocná jsou média. Lituji a ospravedlňuji se,“ dodala Horná.

Starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra je postupem umělce Kristka rozlícený. „Ani mi o happeningu nedal vědět. Netuším, čeho tím chtěl docílit. Spory ohledně umístění herních prvků pro děti na prostranství kolem sochy trvají již delší dobu a vše řeší právníci. Sochu máme v zápůjčce do roku 2021. Budeme rádi, když si ji pan Kristek odveze. Klidně i dříve,“ konstatoval Vedra.

Cit a soudnost

Jedním z účastníků happeningu, který umělec pořádal o poslední dubnové sobotě, byl i známý znojemský cestovatel a podnikatel Bronislav Mikulášek. „Veřejné vystoupení místostarostky jsem viděl na vlastní oči. Je mi takových lidí líto,“ konstatoval Mikulášek.

Jak dodal, vedení měst a obcí nemusí mít umělecké vnímání. „Měli by však mít cit a soudnost a v případě, že se někde připravuje umístění uměleckého díla by se takový zastupitel měl poradit s někým, komu důvěřuje a o kom ví, že umění rozumí. Pak by měl zaujmout nějaký rozumný postoj,“ myslí si Mikulášek.

„Kristek je člověk, který nám v posledních letech dává spoustu inspirace. Kdybych byl starostou, aspoň dvakrát ročně bych za ním zašel a nechal bych se jím alespoň trochu inspirovat. Není přitom důležité, zda je či není známý ve světě,“ dodal Mikulášek.

Kristkova podyjská glyptotéka

Socha vytvořená v roce 1968 je součástí mezinárodního projektu poutních míst Kristkova podyjská glyptotéka, kterou Kristek ve spolupráci s pěti kraji tří států vytvořil v letech 2005-2006.

Sochař, malíř a akční umělec působil téměř tři desetiletí v zahraničí, zejména Německu, kde mezi jeho díla ve veřejném i sakrálním prostoru patří například šestnáctimetrová socha Strom vědění v landsberském gymnáziu, monumentální oltářní malba Transcendentální kompozice mezi utrpením a nadějí v kapli v Penzingu či kašna Pijící v lázních Greifenberg.

„Vytvořením ochranné kukly kolem sochy Dyje - Osud stromu v happeningu paradoxně vzniklo nové umělecké dílo,“ uzavřel Kristek.