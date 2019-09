Nejvýznačnější barokní kostel celého širokého regionu čeká nejdůkladnější rekonstrukce od doby, kdy ho nechal postavit hrabě Jan Adam z Questenberka, který vtiskl dnešní podobu zámku.

„V neděli 15. září bude v kostele poslední mše svatá. Ve středu 18. září se tam od 18 hodin uskuteční koncert Martina Čecha a Pavla Borského s názvem Rozloučení s kostelem, strunami a varhanami. A v pátek 20. září přijede na závěrečný happening biskup brněnský Vojtěch Cikrle,“ vyjmenoval akce zdejší farář Tomáš Holcner. Závěrečný páteční program bude koncipovaný jako Den otevřených dveří, slavnostně promluví i zástupce stavební firmy či starosta města.

Ohromné lešení kvůli kopuli

A v následujících dnech vypukne samotná stomilionová rekonstrukce, na niž má firma podle smlouvy tři roky. Památka je ve špatném stavu, hrozí například zřícení unikátní střechy. Začne se zabedňovat to, co nelze demontovat. Dělníci postaví ohromné lešení, které podepře kopuli.

Farář Holcner pozoruje na starších farnících, kteří byli celý život týden co týden zvyklí do chrámu chodit na mše a kostel je jejich druhým domovem, že prožívají rozporuplné období. Že jim odstrojovaný chrám, v němž chybějí lavice, někdy vhání slzy do očí. "Je z něj holokostel," poznamenal farář. Ale jinak to nejde. Na tři roky je nutné ho uzavřít.

„Všechno se fotí, monitoruje, máme časosběry ze stěhování. Po skončení rekonstrukce vznikne film, který zdokumentuje celé stavební úsilí o záchranu barokní perly Vysočiny,“ prozradil Holcner.

Podle jeho slov není vyloučeno, že se po dobu stavby uskuteční Den otevřených dveří, aby si lidé mohli prohlédnout, jak se památka mění k lepšímu. Bude ovšem záležet na domluvě s firmou.

Pohřby a bohoslužby

Že je kostel uzavřený, se bude místních dotýkat zejména při tak citlivých událostech, jako jsou pohřby. „Prostor pro pohřby si lidé budou muset volit sami. Ještě je možné využít malou kapli svatého Josefa, která se nachází za základní školou. Vejde se do ní ale jen 50 osob. K dispozici je i obřadní síň u hřbitova, má však zcela jinou atmosféru než velkolepý barokní chrám,“ konstatoval Holcner. Obřadní síň je klasický produkt socialismu. Ne každému to vyhovuje.

A kde budou bohoslužby a různá setkávání? Alternativní prostor je na faře, kde adaptací přízemní místnosti vznikla provizorní kaple - má kapacitu 110 účastníků. „Samozřejmě je k dispozici ještě sál lidového domu na náměstí,“ dodal jaroměřický farář Tomáš Holcner.