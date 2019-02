V lůžkových zařízeních začali rušit zákaz návštěv, v pondělí ráno už neplatil žádný z dříve vyhlášených zákazů návštěv na Třebíčsku.

Během dne přišla zpráva o zrušení zákazu návštěv v havlíčkobrodské nemocnici. „Od úterý 26. února jsou opět povoleny návštěvy na všech lůžkových odděleních Nemocnice Havlíčkův Brod,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

Na poklesu nemocnosti na Vysočině se podílel vývoj ve všech pěti okresech, nejvýraznější úbytek, o 33 procent, byl hlášen ze Žďárska.

Nemocných ubylo v rámci celé České republiky, celorepubliková nemocnost klesla o patnáct procent na 1437 nemocných v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Nejvyšší nemocnost zůstává v Libereckém kraji, i tam v minulém týdnu klesla pod hranici dvou tisíc případů virových onemocnění. Po poklesu o 12 procent je v Libereckém kraji 1848 akutních respiračních onemocnění na sto tisíc obyvatel.

Přesto zatím nebyla epidemie zrušena. „Celoplošná epidemie stále trvá,“ potvrdila vedoucí protiepidemického oddělení na Krajské hygienické stanici Kraje Vysočina Radka Štěpánková.

Přesto odborníci očekávají, že by nemocných mělo dál ubývat, v týdnu od 4. do 11. března navíc nemocnost na Vysočině srazí jarní prázdniny. „Očekáváme další pokles nemocnosti,“ naznačila k nejbližšími vývoji Radka Štěpánková.

V minulém týdnu ale ještě přibylo nových pět případů závažného chřipkového onemocnění, celkem jich na Vysočině v současné sezoně evidováno 24. Hygienici zaznamenali i páté úmrtí na chřipku v regionu, v uplynulém týdnu zemřel na toto závažné virové onemocnění na Pelhřimovsku muž, ročník 1931.

Loni zemřelo na Vysočině na chřipku celkem 11 lidí. Před rokem se na epidemii významně podílel chřipkový virus B, letos jsou všechny závažné případy a všechna úmrtí spojeny s chřipkovým virem A.

Před rokem epidemie na Vysočině kulminovala v osmém kalendářním týdnu, kdy bylo v kraji 2199 nemocných, letošní vrchol 1732 nemocných je z šestého kalendářního týdne. Ve stejném týdnu letos vrcholila i celorepubliková epidemie, a to při 1757 nemocných. Loni mělo republikové maximum v devátém kalendářním týdnu hodnotu 1984 nemocných.

Zákazy návštěv v lůžkových zařízeních na Vysočině

(stav k 25. únoru)

OKRES HB

Domov pro seniory Na Bradle, Světlá nad Sázavou od 4. 2. do odvolání

Nemocnice Ledeč - Háj, Vysočinské nemocnice, s.r.o. od 4. 2. do odvolání

Dům pro seniory Reynkova od 7. 2. do odvolání



OKRES JI

Senior Home Telč od 4. 2. do odvolání

Domov pro seniory Telč od 4. 2. do odvolání

Alzheimercentrum Jihlava od 7. 2 do odvolání

Psychiatrická nemocnice Jihlava od 16. 2. do odvolání



OKRES PE

DD Proseč u Pošné od 29. 1. do odvolání

Nemocnice Pelhřimov od 6. 2. do odvolání

Vysočinské nemocnice, Plicní léčebna Humpolec od od 11. 2. do odvolání



OKRES TR

žádný zákaz návštěv



OKRES ZR

Domov pro seniory-Dům klidného stáří, Žďár nad Sázavou od 4. 2. do odvolání

Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště od 6. 2. do odvolání

Nemocnice Nové Město n. Moravě od 9. 2. do odvolání

Seniorpenzion, Horní, Žďár nad Sázavou od 12. 2. do odvolání

Zdroj: KHS Kraje Vysočina

Nemocnost na Vysočině v 8. kalendářním týdnu

7. TÝDEN / 8. TÝDEN / ZMĚNA

Okres HB 1732 / 1495 / -14 %

Okres JI 1356 / 1218 / -10 %

Okres PE 1560 / 1403 / -10 %

Okres TR 1664 / 1367 / -18%

Okres ZR 1906 / 1270 / -33%

Kraj Vysočina 1650 / 1339 / -19 %

Česká republika 1684 / 1437 / -15 %

Zdroj: KHS