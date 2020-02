„Touto moderní a vysoce účinnou technologií jsme schopni vydezinfikovat zhruba 10 až 12 tramvají denně v závislosti na provozních požadavcích. Dezinfekci budeme provádět paralelně ve třech vozovnách,“ uvedl Milan Slunečko, vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje.

Ozonová technologie má podle něj dlouhodobé účinky a dosáhne i do prostor, kam se jiná dezinfekce nedostane, například do nepřístupných skulin a pórů materiálu. Nenechává žádné stopy na tkaninách ani kůži, nevadí alergikům. Ošetření jednoho krátkého vozu ozonem zabere minimálně hodinu, u vozů 14T a 15T to je dvojnásobek.

Interiéry všech tramvajových vozů desinfikujeme ozónem. Tato metoda je velmi účinná, ale vizuálně příliš atraktivní není. Ale řekli jsme si, že alespoň jednu fotku a krátké video (na FB profilu DPP) Vám prostřednictvím on-line světa ukážeme. ?https://t.co/AH9MlrbfxR pic.twitter.com/1snH64EXAg — Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (@DPPOficialni) February 13, 2020

Denní úklid

Dopravní podnik bude zároveň tramvaje i nadále denně uklízet standardním čisticím prostředkem, jednou za šest týdnů pak prochází každá tramvaj generálním úklidem.

Do intenzivnějšího boje s patogenními organismy v tramvajích se nedávno pustil i brněnský dopravní podnik, který testuje antibakteriální nástřik. Na viry pak nasadil koncentrovanější dezinfekci.