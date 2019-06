Chotěboř - Od června v Chotěboři působí městský architekt Mikuláš Medlík. Začátkem tohoto týdne se sešel s občany města, aby se jim představil, a společně debatovali o architektonických problémech Chotěboře.

Chotěboř. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaromír Kulhánek

„Jako městský architekt vytvářím spojovací článek mezi projektanty, architekty, městem a občany a vnáším do toho odborný a funkční pohled. Zároveň by měl městský architekt město dobře znát, takže si ho teď procházím, dělám si fotky a zajímám se o to, jak se tady žije a co je potřeba změnit,“ vysvětlil Mikuláš Medlík.