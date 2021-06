Jak to pravděpodobně bylo nebo mohlo být na zámku, když přijela americká armáda, která osvobodila jihozápadní Čechy, ukáže Klub 3. armády v Klatovech. Ten si k letošnímu výročí osvobození v těchto květnových dnech připravil unikátní program a netradiční oživené prohlídky z této doby. "Návštěvník zde uvidí dobový tábor vojáků 2. pěší divize a bude seznámen s jejich výstrojí, výzbrojí a každodenním životem vojáka na západní frontě. Bude zde fungující polní ošetřovna a dokonce i operační sál v bojových podmínkách. Návštěvníci uvidí práci vojenské policie a nebude zde chybět ani vojenská technika spojená s ukázkou osvobození zámku v roce 1945, kdy se mnoho velkostatků, zámeckých panství a podobných usedlostí nacházelo pod nadvládou a vedením německých okupantů a vypočítavých správců. Ale to bych již předbíhal události a mnohé prozradil," nalákal za Klub 3. armády Miloš Ryneš.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkOživené prohlídky budou začínat každou hodinu od 10 do 22 hodin v sobotu a v neděli od 10 do 15 hodin. Na akci je nutná rezervace např. telefonicky přímo na Starém Czerninském zámku v Chudenicích nebo na stránkách facebooku KVH Klubu 3. armády v Klatovech a to z důvodu, že počty návštěvníků v areálu zámku jsou omezeny z hygienických důvodů a dodržování dalších nařízení. Návštěvníci a zejména rodiče a jejich děti mají tuto ojedinělou akci přichystanou i pro následující mezinárodní den dětí, který bude 1. června. "Nebude chybět mnoho poučného, ale samozřejmě ve formě přijatelné a pochopitelné pro celou rodinu a především jde o to, že po dlouhé době můžeme nabídnout návštěvníkům něco jiného než jen online vysílání nebo jen záznamy v TV. Můžeme se konečně opět potkat jako v loňském roce v dobovém táboře v Klatovech, kdy šlo pravděpodobně o jedinou akci svého druhu a jediný americký tábor, který byl postaven na oslavy osvobození. A to samé je možná i letos, ale v jiném provedení a na jiném místě," řekl Ryneš.

Pro návštěvníky je připraveno i nejedno překvapení. Leccos si vyzkouší návštěvníci a děti sami na vlastní kůži a do samotného děje budou i mnohokráte plně zapojeni. Stanou se tak například lidmi v odboji nebo je zatkne nechvalně proslavené gestapo z Klatov.