Dokonce odtud vytlačili většinu maminek s dětmi. Když se někdo ozval nebo je okřikl, dočkal se jen vyhrůžek a útoků. Centrální městský obvod proto zvažuje, že by hřiště zrušil i s lavičkami. Nebo alespoň odsunul z blízkosti obchodů s občerstvením.

„Je opravdu hrozné zde bydlet. Je potřeba tam hlídat a tu verbež vyhánět pryč. Určitě by pomohlo, kdyby tu hlídalo více strážníků nebo stálá hlídka pro celý náš blok. Nejhorší to bývá v odpoledních a večerních hodinách, kdy tam jsou nepřizpůsobiví a bezdomovci. Strážce zákona tu není vidět, jen projedou autem,“ postěžovala si jedna z obyvatelek bloku. Jméno se bála prozradit kvůli obavám, aby se jí pak dotyční nemstili.

Starostka centrálního městského obvodu Hana Štrymplová by kvůli neúnosné situaci chtěla o stálé hlídce strážníků u hřiště a jeho širšího okolí s městskou policií vyjednávat. „Těch stížností jsem slyšela desítky, možná stovky. Odstranění laviček a dětského hřiště by sice taky bylo řešení, ale bylo by nám to líto. Obvod do něj investoval peníze. Možná by stačilo jeho přesunutí o pár metrů dál,“ zamyslela se starostka Štrymplová.

Její návrh přitom operuje s lidskou leností. Problémoví lidé se tu prý totiž shlukují hlavně kvůli tomu, že je to odsud jen pár kroků do obchodů v Hrnčířské ulici, které prodávají cukrovinky, rychlé občerstvení, alkoholické nápoje, tabák a další podobné zboží.

Problémy potvrzuje i maminka šestileté Veroniky Miroslava Veselá. „Chodívali jsme sem dopoledne, tak rok a půl zpátky. Ale tahle nevychovaná, uřvaná a drzá parta mě od toho odradila. Jednou mi dokonce děcka ve věku kolem dvanácti let malou shodila na zem a museli jsme pak ošetřovat odřeniny. Ani to oplocení nepomohlo,“ vylíčila.

Stálá hlídka by byla luxus

Mírové náměstí a Hrnčířskou ulici podle zástupce ředitele městské policie hlídají dva strážníci. Když jsou čtyři, střídají se. „To, aby za Barborkou byla stálá hlídka, je moc velký luxus, nemáme dost lidí. Docházíme sem, když někdo zavolá kvůli problémům, i během pochůzek, sbíráme tu jehly,“ uvedl.

Lze to dokonce zkontrolovat, protože každý strážník má GPS. Avšak i umístění kamery městského dohledového systému je problém, jelikož operační středisko jich už nedokáže víc obsloužit. „Bylo konstruováno na 25 výstupů a kamer je už zhruba 170. Dokud nebudeme mít nové, nelze to. Osobně se přikláním ke zrušení hřiště,“ dodal.