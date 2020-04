Už v pondělí zájemci naplnili všechny tři dospělé skupiny. V úterý se k nim téměř přidaly i děti od osmi let. Do požadovaného počtu tisícovky otestovaných jich zbývá pětadvacet.

Ve městě se za šest dní nechalo otestovat dohromady 4 975 lidí z Brna a Brněnska. První věkovou skupinou s naplněnou kapacitou byli důchodci starší šedesáti let. Poté se podařilo otestovat požadovaných 1 500 lidí v kategorii od čtyřiceti do devětapadesáti let. V pondělí dorazili k plošným testům poslední potřební zájemci ve věku od osmnácti do devětatřiceti let.

Výsledky na začátku května

Ve středu zůstane pro poslední testované děti otevřený pouze stan na Moravském náměstí v centru Brna. Kromě tohoto místa se zájemci mohli nechat otestovat také na parkovišti před univerzitním kampusem v brněnských Bohunicích.

Výsledky studie kolektivní imunity se lidé dozví na začátku května. Jejím základem je právě plošné testování populace. V Brně si dali odborníci za cíl otestovat pět tisíc lidí, které zahrnou do souhrnného počtu sedmadvaceti tisíc otestovaných.