Podle jeho vedení jsou již téměř všechny prodeje dojednány a smlouvy připraveny. Jako první o tom informoval veřejnost člen přípravného výboru pro výstavbu nové krajské nemocnice Martin Šamaj na stránkách časopisu hejtmanství Okno do kraje.



„Aktuálně máme vykoupenu již dostatečnou plochu v území, na kterém může být nová nemocnice postavena, teď už se jen zaměřujeme na scelení pozemků,“ uvedl.

Jiří Čunek nečeká komplikace ani při jednání s městem a je přesvědčen, že dopadnou podle jeho představ.

„U města je to dáno tím, že kdyby se náhodou mezi zastupiteli našel „bláhovec“, který by řekl, že novou nemocnici nepotřebujeme, tak takový se snad nenajde,“ nevěří Jiří Čunek v nezdar při jednání s městem.



„Město Zlín podporuje výstavbu nové nemocnice, která bude opravdu krajskou. Jestli ale bude v lokalitě současného areálu, nebo bude v Malenovicích, to je pro nás stále otázkou, ačkoliv vnímáme, že kraj současně neřeší jinou variantu než Malenovice. Ale vzhledem k tomu, že tam máme strategické pozemky, budeme se s krajem bavit, jakým způsobem se ve finále s těmi pozemky vypořádáme. To znamená, že budeme jednat ať už o prodeji, nebo směně, případně co bude s původním baťovským areálem. Všechno to jsou spojené nádoby, takže je to otázka ještě budoucích jednání,“ vidí věc zase primátor města Zlín Jiří Korec.

Směna před prodejem

Variantu, že by se město rozhodlo pozemky prodat a kam poté by tyto finance šly, však podrobně komentovat odmítl s odkazem na předčasnost.



„Je to předčasné a případně upřednostňujeme variantu směny před prodejem. Proto jsme o nějakém možném využití financí z prodeje dosud neuvažovali,“ vysvětlil zlínský primátor.



Podle kraje měli dostat všichni vlastníci pozemků za ně stejně: jeden tisíc šest set padesát korun za jeden metr čtvereční.



„V rozpočtu roku 2018 bylo na výkupy pozemků alokováno zhruba 296 milionů korun, z toho bylo vyplaceno do konce roku 96,7 milionu korun,“ vyčíslila náklady na pozemky za kraj tisková mluvčí Adéla Kousalová. Podle ní bylo od začátku letošního roku na základě smluv vydáno ještě dalších 75 milionů korun.