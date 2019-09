Představy města ovšem zatím neplní. „Ukazuje se, že obyvatelé novince nedůvěřují a i nadále využívají běžné malé koše v centru, zatímco tento koš zaplní jen zřídka,“ přiznal po čtyřech měsících provozu ředitel technických služeb Petr Zvonek.

Chytrý koš by přitom díky své schopnosti zmenšit objem odpadků až šestinásobně pomohl řešit problém s přeplněností běžných odpadkových košů. Pracovníci technických služeb navíc mohou na dálku sledovat naplněnost koše, stav baterie i případná poruchová hlášení.

Chytrý koš šetří práci i čas

Slavkovští novinku testují díky nabídce výrobce na půlroční pronájem za korunu měsíčně. Poté zváží nakoupení většího počtu košů. Jeden stojí asi sto tisíc korun. Jejich používání by technickým službám ušetřilo práci i čas.

Například Vladimír Vintrlík si ale není jistý, jestli by to nebyly vyhozené peníze. „Trvalo by dlouho, než si na to lidé zvyknou. Mnozí o chytrém koši ani neví. Ani já jsem o něm až doteď neslyšel,“ přiznal muž.