Navázat na Plzeň nebo Prahu chtějí brněnští radní. Připravují se na kandidaturu na Evropské hlavní město kultury pro rok 2028. Prestižní ocenění má Brnu přinést prestiž i více turistů.

Brno, ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

Radní pro kulturu Marek Fišer navštívil nizozemský Leeuwarden, který uspěl loni. Soutěž dává příležitost zviditelnit Brno v mezinárodním měřítku. Přihlášku do soutěže musí podat do konce roku 2022. „Máme signály, že našimi soupeři by mohla být Ostrava či Liberec. Nechceme přípravu podcenit. Musíme nachystat programovou a investiční rozvahu, které půjdou na podzim do zastupitelstva,“ řekl Fišer. Rozpočet pro přípravnou fázi bude okolo třiceti milionů korun.