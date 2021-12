Při pohledu na subtropické stromky obsypané oranžovými plody v jeho skleníku lze však jeho tvrzení jen těžko uvěřit. Petr Broža však má jasno. A nebyl to pouze nedostatek květů, co letos způsobilo nízkou mandarinkovou úrodu. „Když zapadal skleník sněhem, tak jsem v něm asi tři týdny nebyl. A vlhko a slabé mrazíky narušily kůru u plodů, které se urodily. Dostaly se k nim mšice produkující sladkou medovici a kůru ještě znečistily. Snažil jsem se ji očistit kartáčkem, ale už byla poškozená a plody začaly odcházet. Musel jsem mandarinky začít rychle trhat,“ vysvětluje letošní strasti při pěstování subtropických rostlin Petr Broža.

Mandarinky proto teď nakládá do sudu. Jejich osud je zpečetěný, čeká je vypálení v palírně a bude z nich „ohnivá voda“. Mandarinkovice to ale prý nebude. „Smíchám je s aronií a plody velkoplodého čínského hlohu. Bude to speciální kořalka, snad to dobře dopadne,“ směje se Petr Broža.

Pomeranče se prý letos taky moc nevyvedly. I ony začaly kvést později než obvykle. „Snažil jsem se jim na jaře přitopit, ale nemělo to absolutně žádný účinek. Jaro bylo prostě studené a bez slunce. Rostlinám chybělo světlo. Fotosyntéza je chemie a světlo je k ní potřeba,“ popisuje zahradník.

Plody pomerančů jsou proto zatím menší. Jejich čas ale ještě přijde. Budou dozrávat až v únoru nebo v březnu.

Na čas usnou. Jako medvědi

I když potřebují subtropické rostliny světlo a teplo, krátkodobě snížené teploty jim moc nevadí. „Jsou schopny při nízkých teplotách nějakou dobu vydržet. Prostě na čas usnou. Podobně, jako medvědi. Upadnou do zimního spánku a nevadí jim ani mrazíky,“ komentuje odolnost subtropických rostlin Petr Broža.

Velkou radost mu naopak letos udělaly citróny. „Některé se opravdu povedly. Třeba Meyerův citroník nebo kantonský. Jsou to kříženci citrónu a pomeranče. Většinou mi dozrávají do sytě žluta. Málokdy se podaří, aby se tam objevil i odstín dooranžova. A letos se to stalo,“ chválí nadílku zahradník z Moravce.

„A mám tady i novinku z Itálie, takzvaný lemox. Je to hodně složitý kříženec, šlechtitelé se snažili vytvořit ranou odrůdu velkých citrónů. Letos krásně roste,“ dodává Broža.