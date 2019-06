Nemuseli absolvovat povinné výcviky, při závěrečné zkoušce uchazečům komisař radil s vyplňováním testu. Takové praktiky údajně panovaly v autoškole v Přešticích. Kriminalisté teď zatkli zkušebního komisaře z Městského úřadu v Přešticích a manželku majitele několika autoškol na jižním Plzeňsku.

„Případ řeší oddělení hospodářské kriminality. Obvinění převzala dvaapadesátiletá žena a jednapadesátiletý muž z jižního Plzeňska,“ řekla mluvčí policie Plzeň – venkov Ivana Jelínková.

Dvojice je podezřelá z toho, že usnadňovala cizincům hlavně rumunské národnosti závěrečné zkoušky k získání řidičského průkazu. Ne všichni řidiči totiž splňovali podmínky pro jeho zisk.

„Soud oba obviněné v pátek 31. května poslal do vazby, aby neovlivňovali svědky a nemařili policejní vyšetřování,“ doplnila mluvčí policie Plzeň – venkov Ivana Jelínková.

„Jsem úplně vyřízený, na zhroucení. Člověk dře mnoho let dvanáct, čtrnáct hodin denně jako kůň a ještě ze mě a manželky nakonec udělají zloděje a podvodníka. Bavit se už budu jedině s právníkem,“ řekl Deníku majitel autoškoly.

„V úterý jsme byli požádáni, abychom pustili kriminalisty do prostor, kde zkušební komisař působil. Vím jen, že se vyšetřuje nestandardní postup u zkoušek,“ vysvětlil starosta Přeštic Karel Naxera. Tem musí nyní řešit, kdo bude dělat práci za obviněného zkušebního komisaře. „Možná budeme zatím spolupracovat s komisaři z jiných úřadů,“ dodal Naxera.

Ve městě se o kauze zatím příliš nemluví. Jen jedna z oslovených obyvatelek potvrdila, že majitele autoškoly i jeho ženu zná a nevěří, že by spáchali trestný čin. „Moc to tady nerozebíráme. To teprve přijde,“ dodal další Přeštičan Karel Nový.

Policie už podvody se řidičáky řešila v minulosti, na Karlovarsku i Plzeňsku je za úplatu získávali Němci, kteří měli doma zákaz řízení.